*17:34JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、為替介入への警戒感で

18日の東京市場でドル・円は伸び悩み。米連邦公開市場委員会(FOMC)で年内利上げの可能性が示され、ドル買い先行で160円53銭から160円74銭まで一時上昇。その後は4月30日高値付近で為替介入が警戒されやや失速も、午後は米金利高継続で再び高値圏に値を上げた。

・ユ-ロ・円は184円72銭から185円19銭まで値を上げた。

・ユ-ロ・ドルは1.1501ドルから1.1528ドルまで上昇した。

・日経平均株価：始値70,163.71円、高値71,398.58円、安値70,092.94円、終値71,053.49円(前日比1,151.24円高)

・17時時点：ドル・円160円60-70銭、ユ-ロ・円184円70-80銭

【金融政策】

・スイス国立銀行(中銀)：政策金利0.00％を据え置き

【経済指標】

・NZ・GDP(1-3月)：前年比+1.5％、予想+1.1％、前回+1.3％

・英・失業率(5月)：4.5％、前回4.4％

・ILO失業率(2-4月)：4.9％、前回5.0％

【要人発言】

・スイス国立銀行（中央銀行、SNB）声明

「2026年のインフレ見通しは+0.6％（前回+0.5％）」

「2027年のインフレ見通しは+0.6％（前回+0.5％）」

「2026年のGDP見通しは+1.0％前後（変わらず）」

「2027年のGDP見通しは+1.5％前後（変わらず）」

「中立的な中期インフレ圧力、実質ほぼ変わらない状態を維持」

「必要に応じて外国為替市場への介入を行う」《TY》