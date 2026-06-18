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東証グロ－ス指数は反発、下値の堅い展開
*16:46JST 東証グロ－ス指数は反発、下値の堅い展開
東証グロース市場指数 919.77 +4.46／出来高 3億9220万株／売買代金 1649億円東証グロース市場250指数 715.81 ＋3.38／出来高 1億9014万株／売買代金 1367億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって反発。値上がり銘柄数は292、値下がり銘柄数は262、変わらずは37。
前日17日の米株式市場でダウ平均は5日ぶり反落。対イラン和平署名を控えた期待感が株価の支えとなった。一方、連邦公開市場委員会（FOMC）が予想通り政策金利の据え置きを決定したものの、年内の利上げを警戒し売りに転じ、終盤にかけて下げ幅を拡大した。
今日のグロ－ス市場は下値の堅い展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は1.11％高となった。日経平均が連日で最高値を更新するなど、東証プライム市場はやや過熱感が意識されている一方で、東証グロース市場指数は5月11日の高値から15％超下落した水準にあり、新興市場には出遅れ修正狙いの買いが入りやすかった。また、東証グロース市場指数は今年2月以降は910pt近辺の水準が下値支持帯として意識されており、ここからの短期的な下値余地は大きくないとの見方もあった。一方、昨日の米株式市場で主要3指数（ダウ平均、ナスダック総合指数、S&P500）が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、昨日の米株式市場では、主要3指数は下落したが、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が反発したことから、今日の東京市場では東証プライムの主力半導体関連株の一角に物色の矛先が向き、新興市場での積極的な買いは限定的だった。こうした強弱材料が混在し、今日の東証グロース市場指数は小幅に下げる場面もあったが、下値を売り急ぐ動きはなく、概ね下値の堅い展開となった。
個別では、北海道物価高対応で受け取った「どうみんポイント」の交換先として「デジタルギフト」を提供すると発表したデジプラ＜3691＞、発行済株式数の1.8％上限の自社株買いを発表したAlbaLink＜5537＞、発行済株式数の5.2％上限の自社株買いを発表したTalentX＜330A＞、貸借銘柄に選定されたノースサンド＜446A＞が上げた。時価総額上位銘柄では、MTG＜7806＞やSyns＜290A＞が上昇。値上がり率上位には、サクシード＜9256＞、アスタリスク＜6522＞などが顔を出した。
一方、26年6月期の損益予想を下方修正したメイホーHD＜7369＞、前日に高値更新後長い陰線となり手仕舞い売りがかさんだジーネクスト＜4179＞、前日大幅安の売り地合いが継続したパワーエックス＜485A＞、前日大幅高の反動安となったビーマップ＜4316＞が下げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やGO＜581A＞が下落。値下がり率上位には、WIZE＜3664＞、ウェッジHD＜2388＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 9256|サクシード | 2040| 400| 24.39|
2| 3691|デジタルプラス | 1603| 300| 23.02|
3| 6522|アスタリスク | 881| 150| 20.52|
4| 4888|ステラファーマ | 412| 62| 17.71|
5| 2334|イオレ | 672| 100| 17.48|
6| 5867|エスネット | 1300| 193| 17.43|
7| 7048|ベルトラ | 150| 17| 12.78|
8| 3803|イメージ情 | 510| 57| 12.58|
9| 9246|プロジェクトＨＤ | 1128| 124| 12.35|
10| 4371|ＣＣＴ | 1442| 135| 10.33|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4179|ジーネクスト | 560| -100| -15.15|
2| 485A|パワーエックス | 2015| -276| -12.05|
3| 7369|メイホーＨＤ | 381| -50| -11.60|
4| 4316|ビーマップ | 130| -14| -9.72|
5| 3664|ＷＩＺＥ | 22| -2| -8.33|
6| 581A|ＧＯ | 2471| -218| -8.11|
7| 2388|ウェッジＨＤ | 37| -3| -7.50|
8| 5590|ネットスターズ | 652| -40| -5.78|
9| 6597|ＨＰＣシス | 4575| -265| -5.48|
10| 5892|ｙｕｔｏｒｉ | 2072| -120| -5.47|《SK》
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