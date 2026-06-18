*16:13JST プリモGHD---「PRIMO RING PROJECT」が13年目の富士山森林保全活動を実施

プリモGHD＜367A＞は17日、社内横断型CSR活動「PRIMO RING PROJECT」の一環として、2026年06月11日に静岡県富士山麓で森林保全活動を実施したと発表した。

本活動は2013年より認定NPO法人富士山クラブと連携して継続しており、今回で13年目となる。社内から21名の有志の社員が参加し、これまで継続してきた歩道整備の完了を踏まえ、整備された道を実際に歩きながら成果を振り返った。現地では環境省のレッドデータにも掲載される希少種「サンショウバラ」の自生エリア周辺の保全に取り組んだほか、将来の植樹に向けた土壌改良（地拵え）や実生採取、鹿による食害を防ぐ防護ネット設置などを実施した。

同社は2009年に社内横断型CSR活動として本プロジェクトを発足し、「お客様の想いに寄り添う」「信頼される商品を届ける」「よりよい職場環境を育む」「地域や環境を守り次世代へつなぐ」の4方針に基づき活動を展開している。活動は発案から実行、社内啓蒙までメンバー主体で行われ、SDGs視点から持続可能な社会の実現を目指す取り組みとして位置付けられている。《KA》