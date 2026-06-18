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ギックス 企業の意思決定高度化を支援する「AI-Informed Platform（AIP）」サービスの提供を開始
記事提供元：フィスコ
*16:11JST ギックス---企業の意思決定高度化を支援する「AI-Informed Platform（AIP）」サービスの提供を開始
ギックス＜9219＞は10日、生成AIとデータ基盤を組み合わせ、企業の意思決定プロセス高度化を支援する新サービス「AI-Informed Platform（以下、AIP）」の提供を開始したことを発表した。
AIPは、AIエージェントが複数のデータを横断的に参照し、分析・仮説生成を支援することで、企業の意思決定をより速く、より合理的にするためのサービスである。「AIが仮説と根拠を提示し、人間が判断し、現場が動く。」同社は、こうしたAI-Informedな意思決定プロセスを企業組織に根付かせることを目指す。
同社は今後、AIPの提供を通じて、企業のデータ活用とAI活用を一気通貫で支援する。データ基盤の新規構築、既存基盤の診断・改善、セマンティックレイヤーの構築、生成AIを活用した分析・仮説生成、意思決定プロセスの定着支援まで、幅広いニーズに対応する。《KA》
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