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出来高変化率ランキング（14時台）～デジプラ、フライトなどがランクイン

2026年6月18日 14:55

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記事提供元：フィスコ

*14:55JST 出来高変化率ランキング（14時台）～デジプラ、フライトなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月18日　14:10　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2620＞ iS米債13　　　 902470 　18687.421　 320.55% -0.0002%
＜3753＞ フライト　　　　　　2523100 　31113.58　 280.42% 0.0397%
＜6217＞ 津田駒　　　　　　　945900 　86124.7　 271.18% 0.1604%
＜453A＞ iS米カバコ　　　　1443120 　113500.025　 242.38% 0.0055%
＜4888＞ ステラファーマ　　　1867100 　94468.02　 239.71% 0.1914%
＜6998＞ 日タングス　　　　　280700 　85870.64　 232.27% 0.1353%
＜2512＞ NF外債ヘ　　　　　618280 　48879.95　 228.52% 0.0006%
＜3135＞ マーケットエンタ　　234000 　56685.38　 224.28% 0.0334%
＜2515＞ NF外REIT　　　120646 　27003.202　 216.46% 0.0017%
＜2016＞ iF米710H　　　765786 　181477.032　 215.11% -0.0016%
＜7256＞ 河西工　　　　　　　4188300 　284034.12　 200.56% 0.0606%
＜6522＞ アスタリスク　　　　851900 　126611.08　 181.28% 0.2051%
＜8508＞ Jトラスト　　　　　3046000 　578479.96　 155.63% 0.0051%
＜2334＞ イオレ　　　　　　　7849900 　1354348.74　 147.73% 0.1748%
＜3691＞ デジプラス　　　　　158300 　59372.36　 140.77% 0.2302%
＜5721＞ エスクリプトエ　　　4661500 　105769.14　 118.14% 0.0491%
＜2345＞ HODL1　　　　　2701000 　123851.48　 116.89% -0.2045%
＜9256＞ サクシード　　　　　796500 　416244.22　 112.95% 0.2439%
＜6775＞ TBグループ　　　　940500 　40456.46　 112.27% 0.0166%
＜6634＞ JNG　　　　　　　8316000 　266506.56　 110.88% 0.4166%
<3777> 環境フレン　　　　　7999600 　149512.22　 110.23% 0.0357%
<237A> iS米債25　　　　1293440 　65042.444　 107.6% 0.0165%
<2641> GXGリーダー　　　28598 　40473.861　 106.7% 0.0149%
<381A> iF米債35　　　　123895 　84239.982　 105.94% -0.0004%
<6336> 石井表記　　　　　　1020000 　765455.6　 103.79% 0.0369%
<5027> AnyMind　　　489800 　91061.16　 102.95% 0.0786%
<7721> 東京計器　　　　　　820200 　1774376.1　 102.35% 0.0703%
<3681> ブイキューブ　　　　1740300 　10632.64　 101.19% -0.1666%
<5367> ニッカトー　　　　　6194600 　3486046.5　 98.22% 0.1917%
<2510> NF国内債　　　　　309870 　93718.448　 94.03% -0.0014%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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