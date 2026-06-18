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出来高変化率ランキング（14時台）～デジプラ、フライトなどがランクイン
*14:55JST 出来高変化率ランキング（14時台）～デジプラ、フライトなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月18日 14:10 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2620＞ iS米債13 902470 18687.421 320.55% -0.0002%
＜3753＞ フライト 2523100 31113.58 280.42% 0.0397%
＜6217＞ 津田駒 945900 86124.7 271.18% 0.1604%
＜453A＞ iS米カバコ 1443120 113500.025 242.38% 0.0055%
＜4888＞ ステラファーマ 1867100 94468.02 239.71% 0.1914%
＜6998＞ 日タングス 280700 85870.64 232.27% 0.1353%
＜2512＞ NF外債ヘ 618280 48879.95 228.52% 0.0006%
＜3135＞ マーケットエンタ 234000 56685.38 224.28% 0.0334%
＜2515＞ NF外REIT 120646 27003.202 216.46% 0.0017%
＜2016＞ iF米710H 765786 181477.032 215.11% -0.0016%
＜7256＞ 河西工 4188300 284034.12 200.56% 0.0606%
＜6522＞ アスタリスク 851900 126611.08 181.28% 0.2051%
＜8508＞ Jトラスト 3046000 578479.96 155.63% 0.0051%
＜2334＞ イオレ 7849900 1354348.74 147.73% 0.1748%
＜3691＞ デジプラス 158300 59372.36 140.77% 0.2302%
＜5721＞ エスクリプトエ 4661500 105769.14 118.14% 0.0491%
＜2345＞ HODL1 2701000 123851.48 116.89% -0.2045%
＜9256＞ サクシード 796500 416244.22 112.95% 0.2439%
＜6775＞ TBグループ 940500 40456.46 112.27% 0.0166%
＜6634＞ JNG 8316000 266506.56 110.88% 0.4166%
<3777> 環境フレン 7999600 149512.22 110.23% 0.0357%
<237A> iS米債25 1293440 65042.444 107.6% 0.0165%
<2641> GXGリーダー 28598 40473.861 106.7% 0.0149%
<381A> iF米債35 123895 84239.982 105.94% -0.0004%
<6336> 石井表記 1020000 765455.6 103.79% 0.0369%
<5027> AnyMind 489800 91061.16 102.95% 0.0786%
<7721> 東京計器 820200 1774376.1 102.35% 0.0703%
<3681> ブイキューブ 1740300 10632.64 101.19% -0.1666%
<5367> ニッカトー 6194600 3486046.5 98.22% 0.1917%
<2510> NF国内債 309870 93718.448 94.03% -0.0014%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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