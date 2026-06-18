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Jトラスト 特別株主優待の実施を発表
記事提供元：フィスコ
*14:24JST Jトラスト---特別株主優待の実施を発表
Jトラスト＜8508＞は17日開催の取締役会で、従来の株主優待に加えて特別株主優待を実施することを決議した。
同社グループでは、重視している経営指標（KPI）のうち、2026年3月末に同社連結子会社である日本保証が取り扱う信用保証サービスの保証残高が3000.00億円を、同じく同社連結子会社であるJトラストグローバル証券における預かり資産残高が5000.00億円をそれぞれ突破した。
同社は株主に対する適正な利益還元を、経営の最重要施策の一つとして認識しており、将来の経営環境や業界動向を総合的に勘案しながら、積極的な利益還元を図ることを基本方針としており、株主の日頃の支援に感謝の意を表すとともに、同社株主の増加を目的に、同KPI突破を記念した特別株主優待を追加で実施することとした。
特別株主優待の対象となるのは2026年9月2日の時点で、同社の株主名簿に記載または記録された単元株（100株）以上を保有する株主。優待内容は最大10,000円相当のデジタルギフト。発送日は2026年10月中旬の予定。なお、特別株主優待は、本KPI突破を記念して今回限り実施するものである。《AK》
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