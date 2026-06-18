*14:17JST 出来高変化率ランキング（13時台）～フライト、日タングスなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [6月17日 13:10 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜2620＞ iS米債13 902340 18687.421 320.54% 0%

＜3753＞ フライト 2457300 31113.58 278.11% 0.0397%

＜6217＞ 津田駒 918300 86124.7 268.21% 0.1604%

＜453A＞ iS米カバコ 1338840 113500.025 234.18% 0.0042%

＜2512＞ NF外債ヘ 614010 48879.95 227.74% 0.0009%

＜3135＞ マーケットエンタ 229100 56685.38 221.83% 0.024%

＜4888＞ ステラファーマ 1564600 94468.02 219.40% 0.1742%

＜6998＞ 日タングス 249800 85870.64 219.01% 0.1256%

＜2515＞ NF外REIT 119848 27003.202 215.68% 0.0011%

＜2016＞ iF米710H 604478 181477.032 186.79% -0.0022%

＜7256＞ 河西工 3738300 284034.12 186.62% 0.0112%

＜8508＞ Jトラスト 2804800 578479.96 145.77% 0.0154%

＜3691＞ デジプラス 158300 59372.36 140.77% 0.2302%

＜2334＞ イオレ 6034900 1354348.74 113.19% 0.1625%

＜6775＞ TBグループ 931300 40456.46 111.11% 0.0166%

＜2641＞ GXGリーダー 28457 40473.861 106.10% 0.0156%

＜381A＞ iF米債35 123895 84239.982 105.94% -0.0004%

＜2345＞ HODL1 2388500 123851.48 102.82% -0.2102%

＜9256＞ サクシード 737500 416244.22 102.40% 0.2439%

＜3777＞ 環境フレン 7426500 149512.22 101.34% 0.0178%

<237A> iS米債25 1180640 65042.444 96.54% 0.0146%

<6634> JNG 7298300 266506.56 94.56% 0.3333%

<2510> NF国内債 309200 93718.448 93.77% -0.0023%

<5027> AnyMind 442600 91061.16 90.99% 0.0764%

<3681> ブイキューブ 1570000 10632.64 89.44% -0.1666%

<6336> 石井表記 891500 765455.6 88.40% 0.0821%

<5367> ニッカトー 5674600 3486046.5 87.52% 0.2067%

<4011> ヘッドウォータ 62500 68802.24 84.19% 0.0004%

<2180> サニーサイド 131600 67486.36 83.55% 0%

<2563> iS500米H 585690 128806.032 77.03% -0.0074%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》