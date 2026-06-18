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出来高変化率ランキング（13時台）～フライト、日タングスなどがランクイン

2026年6月18日 14:17

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記事提供元：フィスコ

*14:17JST 出来高変化率ランキング（13時台）～フライト、日タングスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[6月17日　13:10　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜2620＞ iS米債13　　　 　902340 　18687.421　 320.54% 0%
＜3753＞ フライト　　　　　 　2457300 　31113.58　 278.11% 0.0397%
＜6217＞ 津田駒　　　　　　 　918300 　86124.7　 268.21% 0.1604%
＜453A＞ iS米カバコ　　　 　1338840 　113500.025　 234.18% 0.0042%
＜2512＞ NF外債ヘ　　　　 　614010 　48879.95　 227.74% 0.0009%
＜3135＞ マーケットエンタ　 　229100 　56685.38　 221.83% 0.024%
＜4888＞ ステラファーマ　　 　1564600 　94468.02　 219.40% 0.1742%
＜6998＞ 日タングス　　　　 　249800 　85870.64　 219.01% 0.1256%
＜2515＞ NF外REIT　　 　119848 　27003.202　 215.68% 0.0011%
＜2016＞ iF米710H　　 　604478 　181477.032　 186.79% -0.0022%
＜7256＞ 河西工　　　　　　 　3738300 　284034.12　 186.62% 0.0112%
＜8508＞ Jトラスト　　　　 　2804800 　578479.96　 145.77% 0.0154%
＜3691＞ デジプラス　　　　 　158300 　59372.36　 140.77% 0.2302%
＜2334＞ イオレ　　　　　　 　6034900 　1354348.74　 113.19% 0.1625%
＜6775＞ TBグループ　　　 　931300 　40456.46　 111.11% 0.0166%
＜2641＞ GXGリーダー　　 　28457 　40473.861　 106.10% 0.0156%
＜381A＞ iF米債35　　　 　123895 　84239.982　 105.94% -0.0004%
＜2345＞ HODL1　　　　 　2388500 　123851.48　 102.82% -0.2102%
＜9256＞ サクシード　　　　 　737500 　416244.22　 102.40% 0.2439%
＜3777＞ 環境フレン　　　　 　7426500 　149512.22　 101.34% 0.0178%
<237A> iS米債25　　　 　1180640 　65042.444　 96.54% 0.0146%
<6634> JNG　　　　　　 　7298300 　266506.56　 94.56% 0.3333%
<2510> NF国内債　　　　 　309200 　93718.448　 93.77% -0.0023%
<5027> AnyMind　　 　442600 　91061.16　 90.99% 0.0764%
<3681> ブイキューブ　　　 　1570000 　10632.64　 89.44% -0.1666%
<6336> 石井表記　　　　　 　891500 　765455.6　 88.40% 0.0821%
<5367> ニッカトー　　　　 　5674600 　3486046.5　 87.52% 0.2067%
<4011> ヘッドウォータ　　 　62500 　68802.24　 84.19% 0.0004%
<2180> サニーサイド　　　 　131600 　67486.36　 83.55% 0%
<2563> iS500米H　　 　585690 　128806.032　 77.03% -0.0074%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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