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フェローテック 再生ウエーハ事業子会社(CRSM)の増資計画の一部変更（開示事項の経過）
記事提供元：フィスコ
*13:50JST フェローテック---再生ウエーハ事業子会社(CRSM)の増資計画の一部変更（開示事項の経過）
フェローテック＜6890＞は17日、再生ウエーハ事業子会社である安徽富楽徳長江半導体材料股ヒン（にんべんに分）有限公司(以下、「CRSM」)の第三者割当増資について増資金額の変更および割当先をCRSM株主総会で決議した。なお、2026年4月20日付開示「再生ウエーハ事業での新会社設立と設備投資（新工場建設）の実施、及び再生ウエーハ事業子会社(CRSM)出資受入に伴う子会社から持分法適用会社への異動に関するお知らせ」で発表したとおり、連結子会社から持分法適用会社へ異動することについて変更はない。
CRSM第三者割当増資計画の発行価格は、資本金１中国元あたり1.2中国元（約28円）。1中国元は23.68円で換算。当該発行価額については、同社および割当対象者から独立した第三者評価機関である算定機関によって、株式価値の公正価値を算出し、その結果に基づいた価額で割当てを行っている。
出資払込金総額は14億中国元（約332.00億円）から15億中国元（約355.00億円）に変更。払込期日は2026年6月、増加資本金は11億6,667万中国元（約276.00億円）、増加後登録資本金は23億8,677万中国元（約565.00億円）。
今回のCRSMの第三者割当増資の実施により、CRSMが連結子会社から持分法適用会社に異動予定だが、同社の損益への影響は軽微な見込み。追加で開示すべき事項が発生した場合には速やかに発表する。《AK》
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