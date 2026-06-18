*11:58JST サンマルクホールディングス---トラスパレンテ株式取得（子会社化）

サンマルクホールディングス＜3395＞は17日、ベーカリーレストランサンマルク、サンマルクカフェ、鎌倉パスタなどを中心に国内868店舗（2026年3月末時点）を展開する外食事業を手がける中、ベーカリーカフェ「トラスパレンテ」を運営するトラスパレンテの株式990株（議決権所有割合100.00％）を取得し子会社化することを発表した。

株式譲渡実行日は2026年07月01日を予定しており、取得価額は非公表としている。トラスパレンテは、イタリアで修業したシェフによるベーカリーカフェとして展開している。現在は都内中心に14店舗を直営展開し、食べログ「パンTOKYO 百名店」に選出されるなど高いブランド力を有している。

同社グループは既存のチェーン展開ノウハウや経営資源を活用し、トラスパレンテの成長加速とブランド価値向上を図る。さらに新たな業態開発・育成を通じてグループ全体の競争力強化と企業価値向上につなげる。《KA》