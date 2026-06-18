*11:30JST サインポスト---「Global GO! Smooth EC」が「デジタル化・AI導入補助金2026」対象ツールに認定

サインポスト＜3996＞は15日、提供するEC出荷支援システム「Global GO! Smooth EC」が、中小企業・小規模事業者等の労働生産性向上を目的とする「デジタル化・AI導入補助金2026」の対象ツールとして認定されたと発表した。

これにより、対象となるEC事業者は導入費用の最大1/2、一定要件を満たす場合は最大2/3の補助率で補助金申請・交付を受けることが可能となる。

同システムは、分散していた出荷業務を一元管理することで、作業の標準化と効率化を実現し、誤出荷などの人的ミスや無駄なコストの削減を図る。また既存システムとの柔軟な連携、将来的な事業拡大にも対応できる出荷基盤として設計されている。基本プラン「スマート出荷プラン」では、ECモールからの注文データ取込から出荷準備、検品、送り状発行までの一連の業務を一気通貫でDX化し、受注後業務の自動化を実現する。

導入効果の事例として、出荷準備時間が従来2時間から10分へ短縮されたほか、物流動線の最適化によりコストが20％削減され、誤出荷の抑制による配送品質向上とECモールでの評価改善が確認されている。《KA》