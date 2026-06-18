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出来高変化率ランキング（10時台）～フライト、津田駒などがランクイン
*10:57JST 出来高変化率ランキング（10時台）～フライト、津田駒などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月18日 10:41 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2620＞ iS米債13 888570 18687.421 319.5% 0.0002%
＜3753＞ フライト 2044500 31113.58 261.29% 0.0397%
＜2512＞ NF外債ヘ 604460 48879.95 225.96% -0.0001%
＜6217＞ 津田駒 589400 86124.7 219.38% 0.1433%
＜6998＞ 日タングス 212800 85870.64 200.17% 0.1256%
＜3135＞ マーケットエンタ 187000 56685.38 197.72% 0.0203%
＜2515＞ NF外REIT 68508 27003.202 147.15% -0.0124%
＜7256＞ 河西工 2626000 284034.12 141.42% 0.1011%
＜8508＞ Jトラスト 2216200 578479.96 117.71% 0.0296%
＜453A＞ iS米カバコ 487130 113500.025 111.47% 0.0047%
＜381A＞ iF米債35 123894 84239.982 105.94% 0%
＜2641＞ GXGリーダー 28355 40473.861 105.67% 0.0198%
＜6775＞ TBグループ 873000 40456.46 103.61% 0%
＜3777＞ 環境フレン 6951200 149512.22 93.65% 0.0178%
＜237A＞ iS米債25 1078700 65042.444 85.83% 0.0122%
＜2345＞ HODL1 2039200 123851.48 84.83% -0.2045%
＜3681＞ ブイキューブ 1426800 10632.64 78.89% -0.1111%
＜6336＞ 石井表記 751700 765455.6 68.69% 0.135%
＜6249＞ ゲームカード 31100 36699.2 67.42% 0.0318%
＜2563＞ iS500米H 537410 128806.032 67.33% -0.0072%
<4446> Link－UG 585500 301850.28 62.01% 0.0707%
<4011> ヘッドウォータ 50600 68802.24 60.59% 0.0179%
<4888> ステラファーマ 440600 94468.02 59.29% 0.1457%
<6634> JNG 5328400 266506.56 57.07% 0.3666%
<2634> NFSP500ヘ 19672 30277.552 54.92% -0.006%
<7711> 助川電 132700 392931 54.83% -0.0123%
<2632> MXSナ100ヘ 4805 50714.223 53.93% -0.0051%
<4960> ケミプロ 86400 28962.9 51.18% 0.0124%
<5367> ニッカトー 4108500 3486046.5 50.71% 0.1643%
<8860> フジ住 124500 55773.92 50.53% -0.0082%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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