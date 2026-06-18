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出来高変化率ランキング（10時台）～フライト、津田駒などがランクイン

2026年6月18日 10:57

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記事提供元：フィスコ

*10:57JST 出来高変化率ランキング（10時台）～フライト、津田駒などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月18日　10:41　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2620＞ iS米債13　　　 888570 　18687.421　 319.5% 0.0002%
＜3753＞ フライト　　　　　　2044500 　31113.58　 261.29% 0.0397%
＜2512＞ NF外債ヘ　　　　　604460 　48879.95　 225.96% -0.0001%
＜6217＞ 津田駒　　　　　　　589400 　86124.7　 219.38% 0.1433%
＜6998＞ 日タングス　　　　　212800 　85870.64　 200.17% 0.1256%
＜3135＞ マーケットエンタ　　187000 　56685.38　 197.72% 0.0203%
＜2515＞ NF外REIT　　　68508 　27003.202　 147.15% -0.0124%
＜7256＞ 河西工　　　　　　　2626000 　284034.12　 141.42% 0.1011%
＜8508＞ Jトラスト　　　　　2216200 　578479.96　 117.71% 0.0296%
＜453A＞ iS米カバコ　　　　487130 　113500.025　 111.47% 0.0047%
＜381A＞ iF米債35　　　　123894 　84239.982　 105.94% 0%
＜2641＞ GXGリーダー　　　28355 　40473.861　 105.67% 0.0198%
＜6775＞ TBグループ　　　　873000 　40456.46　 103.61% 0%
＜3777＞ 環境フレン　　　　　6951200 　149512.22　 93.65% 0.0178%
＜237A＞ iS米債25　　　　1078700 　65042.444　 85.83% 0.0122%
＜2345＞ HODL1　　　　　2039200 　123851.48　 84.83% -0.2045%
＜3681＞ ブイキューブ　　　　1426800 　10632.64　 78.89% -0.1111%
＜6336＞ 石井表記　　　　　　751700 　765455.6　 68.69% 0.135%
＜6249＞ ゲームカード　　　　31100 　36699.2　 67.42% 0.0318%
＜2563＞ iS500米H　　　537410 　128806.032　 67.33% -0.0072%
<4446> Link－UG　　　585500 　301850.28　 62.01% 0.0707%
<4011> ヘッドウォータ　　　50600 　68802.24　 60.59% 0.0179%
<4888> ステラファーマ　　　440600 　94468.02　 59.29% 0.1457%
<6634> JNG　　　　　　　5328400 　266506.56　 57.07% 0.3666%
<2634> NFSP500ヘ　　19672 　30277.552　 54.92% -0.006%
<7711> 助川電　　　　　　　132700 　392931　 54.83% -0.0123%
<2632> MXSナ100ヘ　　4805 　50714.223　 53.93% -0.0051%
<4960> ケミプロ　　　　　　86400 　28962.9　 51.18% 0.0124%
<5367> ニッカトー　　　　　4108500 　3486046.5　 50.71% 0.1643%
<8860> フジ住　　　　　　　124500 　55773.92　 50.53% -0.0082%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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