*10:15JST TOKAIホールディングス---東海ガス、地域共創型カーボンオフセットで地域イベントのCO2ゼロ化を支援

TOKAIホールディングス＜3167＞は16日、子会社である東海ガスとT＆Tエナジーが連携し、静岡県藤枝市が主催する「環境フェスタ“もったいない”2026 in ふじえだ・消費者フェア2026」で使用される電力に対し、トラッキング付き非化石証書を販売したと発表した。

今回の取り組みにより、同イベントで使用した電力1,000kWhについて、非化石証書を活用することでCO2排出量を実質ゼロとみなすことが可能となる。

また東海ガスは、藤枝市の要望に基づき、必要な非化石価値の算定から、非化石証書の活用方法・注意点の説明、調達手配まで一貫して支援した。

同社グループは中期経営計画2028において「社会価値創造企業」への飛躍を掲げ、GX推進を通じてサプライチェーン全体の環境価値創造に取り組む方針であり、地域由来の環境価値を地域で活用する地産地消型カーボンオフセットの実践として、持続可能な社会形成への貢献を強化する。《AK》