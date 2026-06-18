*09:55JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ヌーラボ、竹田iPなどがランクイン

ヌーラボ＜5033＞がランクイン（9時41分時点）。大幅高。前日取引終了後に、プロジ

ェクト・タスク管理ツール「Backlog」のプラン体系を、27年1月より改定すると発

表している。収益改善効果に期待する買いが先行しているようだ。プラン体系改定

は、今後も継続的な開発投資を行い、安定したサービス提供体制を維持・強化する

ことを目的として実施するものとしている。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [6月18日 9:41 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜311A＞ NPT 600 0 400% 0%

＜2620＞ iS米債13 861360 18687.421 317.38% 0%

＜4586＞ メドレックス 3098100 19482.12 238.77% -0.037%

＜7875＞ 竹田iP 247400 24923.16 235.43% 0.2016%

＜8107＞ キムラタン 3220400 13626.2 234.13% 0.1212%

＜5103＞ 昭和HD 61400 543.36 175.6% 0%

＜4769＞ IC 8300 1845.2 158.37% 0.0456%

＜6998＞ 日タングス 145700 85870.64 152.63% 0.1631%

＜2642＞ SMTテイタンソ 1 20.742 151.92% 0%

＜7833＞ IFIS 12100 1994 148.52% -0.0015%

＜2515＞ NF外REIT 68320 27003.202 146.81% -0.0124%

＜330A＞ TalentX 195200 24546.42 142.19% 0.0808%

＜3280＞ エストラスト 11300 2662.56 132.03% 0.036%

＜6360＞ 東自機 2000 2684.1 129.45% 0.0322%

＜2630＞ MXS米株ヘ 6038 26699.195 127.01% -0.0066%

＜7916＞ 光村印 3800 2330.78 125.22% -0.0066%

＜7922＞ 三光産 6000 1494.34 115.56% -0.0013%

＜303A＞ visumo 8100 2177.22 107.29% -0.0315%

＜381A＞ iF米債35 123894 84239.982 105.94% 0%

<2641> GXGリーダー 27914 40473.861 103.77% 0.0202%

<5458> 高砂鉄 4000 1580.7 100.6% -0.0169%

<9257> YCP 900 259.82 96.3% 0%

<2512> NF外債ヘ 202070 48879.95 92.62% -0.0006%

<3370> フジタコーポ 31900 5624.18 91% -0.0633%

<4539> 日ケミファ 1900 1103.3 86.66% 0.0248%

＜5033＞ ヌーラボ 23600 7528.12 84.62% 0.0517%

<2560> MXSカーボン 9 171.134 79.69% 0%

<8508> Jトラスト 1478800 578479.96 71.14% 0.0786%

<6615> UMCエレ 90800 12927.36 68.93% -0.0213%

<6217> 津田駒 180900 86124.7 68.79% 0.0641%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》