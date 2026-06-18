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出来高変化率ランキング（9時台）～ヌーラボ、竹田iPなどがランクイン

2026年6月18日 09:55

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記事提供元：フィスコ

*09:55JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ヌーラボ、竹田iPなどがランクイン
ヌーラボ＜5033＞がランクイン（9時41分時点）。大幅高。前日取引終了後に、プロジ
ェクト・タスク管理ツール「Backlog」のプラン体系を、27年1月より改定すると発
表している。収益改善効果に期待する買いが先行しているようだ。プラン体系改定
は、今後も継続的な開発投資を行い、安定したサービス提供体制を維持・強化する
ことを目的として実施するものとしている。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月18日　9:41　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜311A＞ NPT　　　　　　 600 　0　 400% 0%
＜2620＞ iS米債13　　　　861360 　18687.421　 317.38% 0%
＜4586＞ メドレックス　　　　3098100 　19482.12　 238.77% -0.037%
＜7875＞ 竹田iP　　　　　　247400 　24923.16　 235.43% 0.2016%
＜8107＞ キムラタン　　　　　3220400 　13626.2　 234.13% 0.1212%
＜5103＞ 昭和HD　　　　　　61400 　543.36　 175.6% 0%
＜4769＞ IC　　　　　　　　8300 　1845.2　 158.37% 0.0456%
＜6998＞ 日タングス　　　　　145700 　85870.64　 152.63% 0.1631%
＜2642＞ SMTテイタンソ　　1 　20.742　 151.92% 0%
＜7833＞ IFIS　　　　　　12100 　1994　 148.52% -0.0015%
＜2515＞ NF外REIT　　　68320 　27003.202　 146.81% -0.0124%
＜330A＞ TalentX　　　195200 　24546.42　 142.19% 0.0808%
＜3280＞ エストラスト　　　　11300 　2662.56　 132.03% 0.036%
＜6360＞ 東自機　　　　　　　2000 　2684.1　 129.45% 0.0322%
＜2630＞ MXS米株ヘ　　　　6038 　26699.195　 127.01% -0.0066%
＜7916＞ 光村印　　　　　　　3800 　2330.78　 125.22% -0.0066%
＜7922＞ 三光産　　　　　　　6000 　1494.34　 115.56% -0.0013%
＜303A＞ visumo　　　　8100 　2177.22　 107.29% -0.0315%
＜381A＞ iF米債35　　　　123894 　84239.982　 105.94% 0%
<2641> GXGリーダー　　　27914 　40473.861　 103.77% 0.0202%
<5458> 高砂鉄　　　　　　　4000 　1580.7　 100.6% -0.0169%
<9257> YCP　　　　　　　900 　259.82　 96.3% 0%
<2512> NF外債ヘ　　　　　202070 　48879.95　 92.62% -0.0006%
<3370> フジタコーポ　　　　31900 　5624.18　 91% -0.0633%
<4539> 日ケミファ　　　　　1900 　1103.3　 86.66% 0.0248%
＜5033＞ ヌーラボ　　　　　　23600 　7528.12　 84.62% 0.0517%
<2560> MXSカーボン　　　9 　171.134　 79.69% 0%
<8508> Jトラスト　　　　　1478800 　578479.96　 71.14% 0.0786%
<6615> UMCエレ　　　　　90800 　12927.36　 68.93% -0.0213%
<6217> 津田駒　　　　　　　180900 　86124.7　 68.79% 0.0641%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》

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