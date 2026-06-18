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「株式」ADR日本株ランキング～全般売り優勢、シカゴは大阪日中比725円高の69910円
*09:44JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般売り優勢、シカゴは大阪日中比725円高の69910円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル160.60円換算）で、アイシン精機＜7203＞、丸紅＜8001＞、ファナック＜6902＞などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比725円高の69910円。
米国株式市場は下落。ダウ平均は507.12ドル安の51492.55ドル、ナスダックは354.68ポイント安の26021.66で取引を終了した。対イラン和平署名控え期待感に、寄り付き後、上昇。その後、イランが覚書に違反した場合、トランプ大統領が再攻撃の可能性を警告したため原油価格の反発を嫌気し、相場は失速した。連邦公開市場委員会（FOMC）が予想通り政策金利の据え置きを決定したものの声明や予測で委員会がインフレへの懸念を強めていることが明かになり、年内の利上げを警戒し売りに転じた。終盤にかけ、下げ幅を拡大し終了。
17日のニューヨーク外為市場でドル・円は160円19銭から160円70銭まで上昇し、引けた。米トランプ大統領が対イラン覚書が最終ではなく、イランの対応次第で、攻撃を再開する可能性を警告したため原油価格が反発。さらに、米小売売上高が予想を上回りドル買いが優勢となった。その後、連邦公開市場委員会（FOMC）が予想通り政策金利を据え置いたが、声明で緩和バイアスを削除、さらにタカ派なスタッフ予測を受け、年内の利上げを織り込むドル買いが加速した。ユーロ・ドルは1.1603ドルから1.1497ドルまで下落し、引けた。
NY原油先物7月限は反発（NYMEX原油7月限終値：76.79 ↑0.18）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物7月限は、前営業日比＋0.18ドル（＋0.23％）の76.79ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（17日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
2801 (KIKOY) キッコーマン 21.60 1734 183.5 1
1.83
6178 (JPPHY) 日本郵政 15.26 2451 254.5 1
1.59
8802 (MITEY) 住友不動産 12.00 3854 334
9.49
6971 (KYOCY) 村田製作所 36.14 11608 743
6.84
「ADR下落率上位5銘柄」（17日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6594 (NJDCY) 日本電産 3.95 2537 -259 -
9.26
7203 (TM.N) アイシン精機 14.00 2248 -123 -
5.19
8001 (ITOCY) 丸紅 302.17 4853 -96 -
1.94
5802 (SMTOY) 住友電気工業 75.24 12084 -216 -
1.76
■そのたADR（17日）
7203 (TM.N) アイシン精機 14.00 -1.19 2248 -12
3
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.49 0.04 6014 -1
9
8035 (TOELY) 住友商事 40.78 -0.13 6549
2
6758 (SONY.N) TDK 23.80 0.06 3822 -
8
9432 (NTTYY) KDDI 16.93 0.00 2719 -
9
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.91 0.01 935 -8.
8
6501 (HTHIY) 日立製作所 29.57 -0.23 4749 4
8
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 21.70 -0.21 6970 9
0
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -6.50 4950 24
5
4063 (SHECY) 信越化学工業 23.47 0.24 7539 -1
0
8001 (ITOCY) 丸紅 302.17 -6.63 4853 -9
6
8316 (SMFG.N) みずほFG 10.14 0.38 8142 13
6
8031 (MITSY) 東京エレク 231.00 12.30 74197 155
7
6098 (RCRUY) リクルートHD 13.00 0.00 10439 -8
1
4568 (DSNKY) 第一三共 16.24 0.51 2608 12.
5
9433 (KDDIY) 関西電力 7.71 0.74 2476 13
7
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.53 -0.05 926 -934.
5
8766 (TKOMY) 三井不動産 28.30 -0.30 1515 -1.
5
7267 (HMC.N) スズキ 48.34 0.91 1941 -
9
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.89 -0.13 6067 -
4
6902 (DNZOY) ファナック 23.19 0.23 7449 -6
6
4519 (CHGCY) 中外製薬 23.66 0.28 7600 -5
0
4661 (OLCLY) オリエンランド 14.18 -0.05 2277 -1
4
8411 (MFG.N) オリックス 39.63 0.26 6365 2
9
6367 (DKILY) ダイキン工業 14.69 0.00 23592 -8
8
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.42 -0.24 4953 1
5
7741 (HOCPY) キヤノン 27.24 0.32 4375
3
6503 (MIELY) 三菱電機 73.36 0.25 5891 2
8
6981 (MRAAY) 日東電工 19.48 0.17 3128 -1
9
7751 (CAJPY) 任天堂 11.16 -0.04 7169 -10
6
6273 (SMCAY) SMC 22.41 0.25 71981 -61
9
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.37 -0.06 351 1.
2
6146 (DSCSY) ディスコ 52.20 2.10 83833 13
3
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.01 0.07 1929 -
4
8053 (SSUMY) 三菱商事 28.65 -0.13 4601 -
9
6702 (FJTSY) 富士通 20.32 -0.07 3263
7
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.86 0.03 3488 -1
6
6178 (JPPHY) 日本郵政 15.26 0.87 2451 254.
5
8002 (MARUY) 三井物産 588.71 -1.05 4727
8
6723 (RNECY) ルネサス 13.78 0.05 4426 -5
1
6954 (FANUY) 京セラ 23.25 -0.23 3734 -1
3
8725 (MSADY) 第一生命HD 22.48 0.13 1805 1
2
8801 (MTSFY) 三菱地所 25.82 -0.27 4147 -
5
6301 (KMTUY) 小松製作所 41.35 -0.37 6641 -
9
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.46 -0.07 3360 -1
7
6594 (NJDCY) 日本電産 3.95 -0.85 2537 -25
9
6857 (ATEYY) シスメックス 8.80 0.03 1413 -11.
5
4543 (TRUMY) テルモ 13.96 0.14 2242 -
4
8591 (IX.N) 大和証券G本社 10.18 0.09 1635 27.
5
（時価総額上位50位、1ドル160.6円換
算）《AN》
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