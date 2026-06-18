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個別銘柄戦略: 扶桑化学や富士急に注目
記事提供元：フィスコ
*09:08JST 個別銘柄戦略: 扶桑化学や富士急に注目
昨日17日の米株式市場でNYダウは507.12ドル安の51,492.55ドル、ナスダック総合指数は354.68pt安の26,021.66pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比140円安の69,910円。為替は1ドル＝160.50-60円。今日の東京市場では、27年3月期純利益予想を上方修正した扶桑化学＜4368＞、1500万株上限の自社株買いで取得した全株式を消却すると発表したKOKUSAI＜6525＞、創立100周年記念株主優待を発表した富士急＜9010＞、ベーカリーカフェ「トラスパレンテ」等の経営を行うトラスパレンテを子会社化すると発表したサンマルクHD＜3395＞、アジアンファッションの越境ECモールを運営すシックスティーパーセントの株式の68％を取得すると発表したアンドST＜2685＞、東証スタンダードでは、27年3月期売上高・営業利益・経常利益予想は下方修正だが純利益予想を上方修正したムトー精工＜7927＞、発行済株式数の1.82％上限の自社株買いを発表したアルチザ＜6778＞、発行済株式数の1.1％上限の自社株買いと東証プライム市場への市場区分変更申請に向けた準備開始を発表したコロンビア・ワークス＜146A＞、マルチ決済装置の新モデルで大口受注を獲得したと発表したフライト＜3753＞、プリント配線板設計企業を子会社化すると発表した竹田iP＜7875＞、産業用・農業用ドローン製造企業と業務提携すると発表したトライアイズ＜4840＞、「クーデックエイミーPCA」の欧州展開に向けたMDR（欧州医療機器規則）の申請承認状況を発表した大研医器＜7775＞などが物色されそうだ。《CS》
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