*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2ニッカトー、日ギア、ブティックスなど

銘柄名<コード>17日終値⇒前日比

*ソフトバンクグループ＜9984＞ 6880 -222

英アームは約4％の下落に。

*T＆DHD＜8795＞ 4746 -156

5000円大台乗せで達成感も。

*FOOD & LIFE COMPANIES＜3563＞ 9696 -454

短期的な需給要因が中心か。

*日本郵船＜9101＞ 5348 -118

中東情勢改善による海運市況ピークアウト懸念も。

*川崎汽船＜9107＞ 2529 -66

本日は大手海運株に売りが向かう。

*日清食HD＜2897＞ 2666 -58

食品株の一角などには資金向かわず。

*パーク24＜4666＞ 2118 -44.5

想定外の上方修正で前日は大幅高も。

*ウインテスト＜6721＞ 84 +11

液体レンズ複数台の受注を発表。

*イメージワン＜2667＞ 139 +23

特に材料もなく自律反発狙い。

*ニッカトー＜5367＞ 1533 +187

セラミックス関連の一角として上値追い続く。

*日ギア＜6356＞ 1630 +252

あらためて原発関連として関心向かう。

*アイビー＜4918＞ 309 +54

50周年記念製品の年度内発売可能とリリース。

*HODL 1＜2345＞ 176 -26

前日には株主説明会を開催しているが。

*スマートドライブ＜5137＞ 210 +20

発行済株式数の4.2％上限の自社株買い発表。

*ブティックス＜9272＞ 1509 +128

自社株取得枠を拡大。

*パワーエックス＜485A＞ 2291 -500

ロックアップ期間解除で需給悪化懸念。

*セキュア＜4264＞ 1554 +54

防犯機器などの開発・製造を行うテスコムジャパンを子会社化。

*犬猫生活＜556A＞ 2401 -279

27年4月期純利益が5.6％減予想と発表し前日ストップ安。本日も売り地合い継続。

*VALUENEX＜4422＞ 632 +7

経産省の政策資料に俯瞰図が掲載。

*クラシコ＜442A＞ 1096 -59

上期営業損益が1.88億円の赤字で前日急落。本日も売り優勢。

*ステムリム<4599> 300 +16

再生誘導医薬レダセムチドの特許がロシアで登録。

*サクシード<9256> 1640 -500

前日まで2日連続ストップ安の売り地合い継続。

*アクセルスペース<402A> 581 +13

ノルウェーKSAT社と衛星通信用地上局アンテナ利用契約で合意。《FA》