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前日に動いた銘柄 part2ニッカトー、日ギア、ブティックスなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2ニッカトー、日ギア、ブティックスなど
銘柄名<コード>17日終値⇒前日比
*ソフトバンクグループ＜9984＞ 6880 -222
英アームは約4％の下落に。
*T＆DHD＜8795＞ 4746 -156
5000円大台乗せで達成感も。
*FOOD & LIFE COMPANIES＜3563＞ 9696 -454
短期的な需給要因が中心か。
*日本郵船＜9101＞ 5348 -118
中東情勢改善による海運市況ピークアウト懸念も。
*川崎汽船＜9107＞ 2529 -66
本日は大手海運株に売りが向かう。
*日清食HD＜2897＞ 2666 -58
食品株の一角などには資金向かわず。
*パーク24＜4666＞ 2118 -44.5
想定外の上方修正で前日は大幅高も。
*ウインテスト＜6721＞ 84 +11
液体レンズ複数台の受注を発表。
*イメージワン＜2667＞ 139 +23
特に材料もなく自律反発狙い。
*ニッカトー＜5367＞ 1533 +187
セラミックス関連の一角として上値追い続く。
*日ギア＜6356＞ 1630 +252
あらためて原発関連として関心向かう。
*アイビー＜4918＞ 309 +54
50周年記念製品の年度内発売可能とリリース。
*HODL 1＜2345＞ 176 -26
前日には株主説明会を開催しているが。
*スマートドライブ＜5137＞ 210 +20
発行済株式数の4.2％上限の自社株買い発表。
*ブティックス＜9272＞ 1509 +128
自社株取得枠を拡大。
*パワーエックス＜485A＞ 2291 -500
ロックアップ期間解除で需給悪化懸念。
*セキュア＜4264＞ 1554 +54
防犯機器などの開発・製造を行うテスコムジャパンを子会社化。
*犬猫生活＜556A＞ 2401 -279
27年4月期純利益が5.6％減予想と発表し前日ストップ安。本日も売り地合い継続。
*VALUENEX＜4422＞ 632 +7
経産省の政策資料に俯瞰図が掲載。
*クラシコ＜442A＞ 1096 -59
上期営業損益が1.88億円の赤字で前日急落。本日も売り優勢。
*ステムリム<4599> 300 +16
再生誘導医薬レダセムチドの特許がロシアで登録。
*サクシード<9256> 1640 -500
前日まで2日連続ストップ安の売り地合い継続。
*アクセルスペース<402A> 581 +13
ノルウェーKSAT社と衛星通信用地上局アンテナ利用契約で合意。《FA》
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