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前日に動いた銘柄 part1キャリアDC、レーザーテック、日本製鋼所など
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1キャリアDC、レーザーテック、日本製鋼所など
銘柄名<コード>17日終値⇒前日比
*キャリアDC＜2410＞ 2814 +254
26年9月期配当予想を上方修正。
*ZOZO＜3092＞ 1142.5 +51.5
発行済株式数の4.86％上限の自社株買い・消却発表。
*アセンテック＜3565＞ 417 -2
バーチャルヒューマン向けAI基盤の国内独占販売契約をソフトバンクのグループ企業と締結。ストップ高後に売りかさむ。
*ポストプライム＜198A＞ 146 +17
事業承継・M&A仲介領域へ参入。
*mbs＜1401＞ 1577 +300
世界初の「状態・異常検知システム」を共同開発。
*グリーンエナ＜1436＞ 1400 +170
再生可能エネルギーなどへの注力・拡大を見据え定款一部変更。
*タムロン＜7740＞ 1280 +247
次期中期計画や増配を発表。
*三井ハイテック＜6966＞ 1320 +212
好決算評価の動きが続く。
*日本エム・ディ・エム＜7600＞ 926 +121
TOB思惑などが続く格好か。
*日本ケミコン＜6997＞ 5240 +700
モルガン・スタンレーMUFG証券では目標株価を大幅引き上げ。
*日本電波工業＜6779＞ 4355 +455
モルガン・スタンレーMUFG証券では目標株価引き上げ。
*ハーモニック・ドライブ・システムズ＜6324＞ 7850 +850
ジェフリーズ証券では投資判断を格上げ。
*レーザーテック＜6920＞ 52700 +6130
ASML幹部インタビュー報道を材料視。
*大同メタル工業＜7245＞ 1372 +111
DC向け拡大期待など再燃か。
*武蔵精密工業＜7220＞ 5410 +615
目先の調整一巡感でリバウンド狙いの動きにも。
*テスホールディングス＜5074＞ 950 +38
底打ち感からのリバウンドが継続。
*日本製鋼所＜5631＞ 8295 +548
景気敏感株への資金シフトも期待で防衛関連など買われる。
*ニチコン＜6996＞ 4755 +555
モルガン・スタンレーMUFG証券では目標株価を引き上げ。
*ツバキ・ナカシマ＜6464＞ 413 +25
景気敏感株への資金シフトの流れも。
*川崎重工業＜7012＞ 3266 +235
景気敏感株への資金シフト期待も。
*フィックスターズ<3687> 2442 +109
調整一巡感からのリバウンド継続。
*アステリア<3853> 1462 +42
スペースXの上昇続き見直しの動きに。
*メルカリ<4385> 3938 +170
JPモルガン証券では投資判断を格上げ。《FA》
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