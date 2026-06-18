*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1キャリアDC、レーザーテック、日本製鋼所など

銘柄名<コード>17日終値⇒前日比

*キャリアDC＜2410＞ 2814 +254

26年9月期配当予想を上方修正。

*ZOZO＜3092＞ 1142.5 +51.5

発行済株式数の4.86％上限の自社株買い・消却発表。

*アセンテック＜3565＞ 417 -2

バーチャルヒューマン向けAI基盤の国内独占販売契約をソフトバンクのグループ企業と締結。ストップ高後に売りかさむ。

*ポストプライム＜198A＞ 146 +17

事業承継・M&A仲介領域へ参入。

*mbs＜1401＞ 1577 +300

世界初の「状態・異常検知システム」を共同開発。

*グリーンエナ＜1436＞ 1400 +170

再生可能エネルギーなどへの注力・拡大を見据え定款一部変更。

*タムロン＜7740＞ 1280 +247

次期中期計画や増配を発表。

*三井ハイテック＜6966＞ 1320 +212

好決算評価の動きが続く。

*日本エム・ディ・エム＜7600＞ 926 +121

TOB思惑などが続く格好か。

*日本ケミコン＜6997＞ 5240 +700

モルガン・スタンレーMUFG証券では目標株価を大幅引き上げ。

*日本電波工業＜6779＞ 4355 +455

モルガン・スタンレーMUFG証券では目標株価引き上げ。

*ハーモニック・ドライブ・システムズ＜6324＞ 7850 +850

ジェフリーズ証券では投資判断を格上げ。

*レーザーテック＜6920＞ 52700 +6130

ASML幹部インタビュー報道を材料視。

*大同メタル工業＜7245＞ 1372 +111

DC向け拡大期待など再燃か。

*武蔵精密工業＜7220＞ 5410 +615

目先の調整一巡感でリバウンド狙いの動きにも。

*テスホールディングス＜5074＞ 950 +38

底打ち感からのリバウンドが継続。

*日本製鋼所＜5631＞ 8295 +548

景気敏感株への資金シフトも期待で防衛関連など買われる。

*ニチコン＜6996＞ 4755 +555

モルガン・スタンレーMUFG証券では目標株価を引き上げ。

*ツバキ・ナカシマ＜6464＞ 413 +25

景気敏感株への資金シフトの流れも。

*川崎重工業＜7012＞ 3266 +235

景気敏感株への資金シフト期待も。

*フィックスターズ<3687> 2442 +109

調整一巡感からのリバウンド継続。

*アステリア<3853> 1462 +42

スペースXの上昇続き見直しの動きに。

*メルカリ<4385> 3938 +170

JPモルガン証券では投資判断を格上げ。《FA》