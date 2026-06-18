ステムリム、再生誘導医薬レダセムチドで豪州特許登録、軟骨疾患への用途を保護

■塩野義製薬へ導出済み候補品、2026年7月期業績への影響はなし

ステムリム<4599>(東証グロース)は6月17日、再生誘導医薬レダセムチド(HMGB1断片ペプチド)の軟骨疾患を適応症とした用途特許が、オーストラリアで登録されることになったと発表した。

対象は、塩野義製薬<4507>(東証プライム)へ導出済みの再生誘導医薬開発候補品レダセムチドを利用した、関節の外傷性軟骨欠損症、変形性関節症、離断性骨軟骨炎に対する新規治療に係る用途特許である。発明の名称は「軟骨疾患の治療薬」、出願番号は2019367943、出願人はステムリムと国立大学法人大阪大学。

同特許は、現在開発が進むレダセムチドの適応症拡大を目的とするもの。静脈内投与により骨髄由来の間葉系幹細胞を血中に動員し、損傷部位へ集積させる作用を背景に、軟骨疾患治療薬開発の可能性を担保する。2026年7月期通期業績への影響はないとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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