バーチャレクス・ホールディングス、AI音声データ解析の伴走支援サービスを開始

■通話録音を経営資産化、分析からレポート作成までを支援

バーチャレクス・ホールディングス<6193>(東証グロース)は6月17日、グループ会社のVXアクト株式会社とバーチャレクス・コンサルティング株式会社が、AIを活用した音声データ解析の伴走支援サービスを共同開発し、提供を開始したと発表した。

同サービスは、コンタクトセンターやカスタマーサポート部門に蓄積された通話録音データをAIで分析し、顧客の声(VoC)の分析、潜在課題の発見、改善提案、レポート作成までを支援する。既存の通話録音データを活用できるため、スモールスタートが可能で、特定製品に依存しない環境構築にも対応する。

先行導入の大手BPO企業では、データ集計から報告用スライド生成までをAIで自動化し、報告資料のドラフト作成が約30分から1時間程度で完了できるようになったとしている。開示では業績影響に関する具体的な記載はないが、生成AIを活用した顧客接点改革サービスとして注目される。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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