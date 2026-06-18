GENOVA、全国の提携クリニックへAI翻訳機「ポケトーク」を展開

■92言語対応、多言語対応ニーズを医療×AXで取り込む

GENOVA<9341>(東証プライム)は6月17日、ソースネクスト<4344>(東証プライム)が提供するAI翻訳機「ポケトーク」を医療機関へ順次展開すると発表した。

同社は、訪日外国人や在留外国人の増加を背景に、医療機関の窓口や診察室で言語の壁が顕在化していると説明している。国内医療機関向けAI翻訳端末の潜在市場規模を約125億円と推計し、提携クリニックに約92言語対応の「ポケトーク」を導入することで、受付、問診、診察、会計までの患者導線で多言語コミュニケーションを実現する。

同社は「医療×AX」を軸に、ポケトークに加え、自動精算機や電子カルテ連携など、クリニックオペレーション全体の自動化・最適化を推進する。開示では業績影響に関する具体的な記載はないが、スマートクリニック事業の周辺サービス拡充に関わる取り組みである。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・〖株式市場特集〗銀行株に金利上昇メリット、メガバンク３行の資金利益上振れに期待（2026/6/15）

・〖マーケットセンサー〗６月末株式分割銘柄は「セット材料」で選別へ（2026/6/13）

・〖株式市場特集〗６月末株式分割２９銘柄に権利取り妙味、増配・上方修正・自己株買いのセット銘柄を選別（2026/6/8）

・サッカー特需の本命を探る、放映・用品・クラブ株に広がる物色候補（2026/6/6）

