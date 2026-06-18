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今日の注目スケジュール：英失業率、英中央銀行が政策金利発表、米対米証券投資など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：英失業率、英中央銀行が政策金利発表、米対米証券投資など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年)(日本銀行)
14:00 首都圏新築分譲マンション(5月) 15.6％
15:15 全国銀行協会会長が会見
＜海外＞
07:45 NZ・GDP(1-3月) 1.1％ 1.3％
10:00 中・SWIFTグローバル支払いCNY(5月) 2.85％
15:00 英・失業率(5月) 4.4％
15:00 英・ILO失業率(2-4月) 5.0％
16:30 スイス・中央銀行が政策金利発表 0％ 0％
20:00 英・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表 3.75％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 22.9万件
21:30 米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(6月) 12.0 -0.4
23:00 米・景気先行指数(5月) 0.1％
29:00 米・対米証券投資(4月) 813億ドル
欧・欧首脳会議(19日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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