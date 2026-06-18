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今日の注目スケジュール：英失業率、英中央銀行が政策金利発表、米対米証券投資など

2026年6月18日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：英失業率、英中央銀行が政策金利発表、米対米証券投資など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年)(日本銀行)
14:00　首都圏新築分譲マンション(5月)　　15.6％
15:15　全国銀行協会会長が会見


＜海外＞
07:45　NZ・GDP(1-3月)　1.1％　1.3％
10:00　中・SWIFTグローバル支払いCNY(5月)　　2.85％
15:00　英・失業率(5月)　　4.4％
15:00　英・ILO失業率(2-4月)　　5.0％
16:30　スイス・中央銀行が政策金利発表　0％　0％
20:00　英・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表　　3.75％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　22.9万件
21:30　米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(6月)　12.0　-0.4
23:00　米・景気先行指数(5月)　　0.1％
29:00　米・対米証券投資(4月)　　813億ドル


欧・欧首脳会議(19日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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