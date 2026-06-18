HPCシステムズ、RDサポートと業務提携、研究開発DX支援を一体化

■計算環境と専門人材を組み合わせる「HPC活用支援人材紹介サービス」を開始

HPCシステムズ<6597>(東証グロース)は6月17日、研究開発領域に特化した人材支援を行うRDサポートと業務提携し、「HPC活用支援人材紹介サービス」を開始すると発表した。

同サービスは、HPC・AI、CAE解析、マテリアルズ・インフォマティクスなどを活用する研究開発組織に対し、最適な計算環境の導入支援に加え、運用や研究推進を担う専門人材の確保を支援する。HPCシステムズが計算環境の構築支援を行う際、人材面で課題を持つ顧客にRDサポートを紹介し、RDサポートは人材派遣、人材紹介、業務委託などを組み合わせて体制構築を支援する。

創薬、材料、化学、半導体などの分野では、研究開発DXへの投資が拡大している。今回の提携は、計算環境と専門人材を一体で支援する点に特徴がある。業績予想への影響は軽微としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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