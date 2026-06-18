GMOプロダクトプラットフォーム、10万株の立会外分売を予定

■グロース市場の上場維持基準、流通株式比率の適合へ流動性を高める狙い

GMOプロダクトプラットフォーム<3695>(東証グロース)は6月17日1、同社株式の立会外分売を予定していると発表した。

分売予定株式数は10万株で、分売予定期間は2026年6月24日から6月25日まで。分売値段は、分売実施日前日の終値または最終気配値を基準として決定する予定である。買付申込数量の限度は、買付顧客1人につき3300株、売買単位は100株で、実施取引所は東京証券取引所とした。

実施目的は、東証グロース市場の上場維持基準のうち、流通株式比率の適合に向け、流通株式数の増加を図るためである。株式相場の急激な変動などで実施が困難となった場合は、中止または延期する可能性があるとしている。上場維持と株式流動性に関わる資本政策として確認しておきたい開示である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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