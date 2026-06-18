プロジェクトホールディングス、東海支社を7月1日に開設、AI・DX支援を拡充

■名古屋駅前に拠点、東海エリアの案件増加に対応

プロジェクトホールディングス<9246>(東証グロース)は6月17日、東海エリアの顧客支援体制強化を目的として、2026年7月1日付で東海支社を開設すると発表した。

新拠点は愛知県名古屋市中村区名駅四丁目8番26号、エニシオ名駅16階に置く。同社はこれまで、DX推進、AI適用、事業成長支援などを通じて企業の変革を支援してきたが、東海エリアでは既存顧客からの追加相談や紹介による案件が増加しているという。

今後は東海支社を通じ、AI活用・生成AI導入支援、DX診断・IT環境整理支援、経営数値・KPIの見える化支援、経営者向け相談・壁打ち支援などを強化する。開示では業績影響に関する具体的な記載はないが、地域展開とAI・DX支援領域の拡充に関わる成長施策である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・〖どう見るこの相場〗米イラン戦闘終結合意と日銀利上げ観測が、ハイテク株・銀行株の二択相場を演出（2026/6/15）

・〖どう見るこの相場〗日経平均急落でＡＩ・半導体株に調整圧力、６月末株式分割銘柄に再浮上余地（2026/6/8）

・〖どう見るこの相場〗Ｗ杯の朗報待ち！？Ｊリーグ関連株は「三笘の１ｍｍ」の再現に期待、キックオフ・チャンス（2026/6/1）

・〖どう見るこの相場〗総会シーズン控えバリュー株に再評価余地、含み益経営から株主還元強化へ（2026/5/25）

