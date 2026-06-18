TORICO、アジャイルと業務提携、マンガIPの流通展開を強化

■イベント事業売上高は7億円突破、物販・ライセンスまで一体化

TORICO<7138>(東証グロース)は6月17日、株式会社アジャイルとの間で、事業機会拡大を目的とした業務提携契約と、事業開発支援を目的としたアドバイザリー契約を締結すると発表した。

TORICOは、マンガを軸としたIPコンテンツの展示・イベント事業を国内外で展開している。第21期においてイベント事業の売上高は7億円を突破し、成長ドライバーとして拡大している。アジャイルは、リテールとエンターテインメントを融合した「リテールテインメント」領域で、IPコンテンツのライセンス許諾、商品企画、MD開発から販売実行までを支援するコンサルティング会社である。

提携開始日は2026年7月1日。両社は、イベントと連動したMD施策や量販店、専門店、ECモールへの商品展開、共同企画、営業支援などで連携する。2027年3月期連結業績への影響は軽微と見込むが、中長期的には事業拡大と企業価値向上に資するものとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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