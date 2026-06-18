MUSCAT　GROUP、トレカ投資とオリパ事業に参入、成長還元型トレジャリー戦略を具体化

■2027年3月期中に5000万円～1億円程度のトレカ取得、資産性と事業収益を追求

MUSCAT GROUP<195A>(東証グロース)は6月17日、成長還元型トレジャリー戦略に基づき、トレーディングカード投資とオリパ事業への参入を発表した。連結子会社のWinCが運営主体となり、オンラインガチャサービス「オリパショップ」の公式LINEアカウントで同日から事前登録の受付を開始した。

同社グループは、トレーディングカード市場について国内3000億円超、世界市場でもCAGR約10%で拡大が続くと説明。希少カードを長期保有に耐えうる資産と位置づけ、2027年3月期中に5000万円～1億円程度のトレカを取得し、一部をオリパの目玉景品として活用する。資産性と事業収益の両立を狙う方針だ。

サービス開始は2026年7月中旬を予定する。国内外主要トレーディングカードや同社グループのブランド商品を取り扱い、SNSマーケティング、LINE会員基盤、在庫シナジーを生かす。将来的にはUCIのネットワークを活用し、UAE・サウジアラビアなど中東市場への展開も視野に入れる。業績への影響は現時点で軽微と見込む。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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