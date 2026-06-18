*04:35JST 6月17日のNY為替概況

17日のニューヨーク外為市場でドル・円は160円19銭から160円70銭まで上昇し、引けた。

米トランプ大統領が対イラン覚書が最終ではなく、イランの対応次第で、攻撃を再開する可能性を警告したため原油価格が反発。さらに、米小売売上高が予想を上回りドル買いが優勢となった。その後、連邦公開市場委員会（FOMC）が予想通り政策金利を据え置いたが、声明で緩和バイアスを削除、さらにタカ派なスタッフ予測を受け、年内の利上げを織り込むドル買いが加速した。

ユーロ・ドルは1.1603ドルから1.1497ドルまで下落し、引けた。

ユーロ・円は185円94銭から184円77銭まで下落。

ポンド・ドルは1.3418ドルから1.3274ドルまで下落。

ドル・スイスは0.7922フランから0.8008フランまで上昇した。



[経済指標]

・米・5月小売売上高：前月比＋0.9％（予想：前月比＋0.6％、4月：＋0.4％←＋0.5％）

・米・5月小売売上高(自動車除く)：前月比＋0.8％（予想：＋0.6％、4月：＋0.7％）

・米・5月中古住宅販売成約指数：前月比＋3.8％（予想：＋0.9％、4月：＋0.3％←＋1.4％）

・米・4月企業在庫：前月比＋0.5％（予想：＋0.5％、3月：＋1.0％←＋0.9％）

【金融政策】

・米連邦公開市場委員会(FOMC)

・政策金利(フェデラルファンドFF金利の誘導目標)を据え置き、3.50-3.75％に決定

「12対0で決定」《KY》