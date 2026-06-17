*17:28JST 東京為替：ドル・円は軟調、原油安や介入警戒で

17日の東京市場でドル・円は軟調。中東の不透明感の後退で原油安・ドル安が進み、早朝の日銀の160円44銭から下落基調に。日本の為替介入への警戒感も下押し圧力。午後は引き締め的な米金融政策が意識されるなか、クロス円の下落で160円10銭まで値を下げた。

・ユ-ロ・円は186円31銭から185円95銭まで値を下げた。

・ユ-ロ・ドルは1.1616ドルから1.1604ドルまで下落した。

・日経平均株価：始値69,005.88円、高値70,125.75円、安値68,985.63円、終値69,902.25円(前日比497.75円高)

・17時時点：ドル・円160円10-20銭、ユ-ロ・円185円90-00銭

【経済指標】

・日・貿易収支(5月)：-3786億円、予想-5596億円、前回+2993億円

【要人発言】

・シムカス・リトアニア中銀総裁

「少なくとも、あと1回の追加利上げを見込む」

「インフレ期待を抑え込むのが重要と主張」《TY》