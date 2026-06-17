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東証グロ－ス指数は小幅に反落、イベント控え上値が重い
*16:42JST 東証グロ－ス指数は小幅に反落、イベント控え上値が重い
東証グロース市場指数 915.31 -0.68／出来高 3億9079万株／売買代金 1783億円東証グロース市場250指数 712.43 -1.88／出来高 1億7982万株／売買代金 1412億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって小幅に反落。値下がり銘柄数は163、値上がり銘柄数は395、変わらずは30。
前日16日の米株式市場でダウ平均は4日続伸。イラン和平暫定合意や原油価格の下落、金利の低下を好感し、ダウは終日堅調に推移し連日で過去最高値を更新した。一方、ハイテク関連では利益確定売りが目立ち、ナスダックは終日売られ、主要指数は高安まちまちで終了した。
今日のグロ－ス市場は買い一巡後、午後は上値の重い展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は0.39％高となった。昨日の米株式市場でダウ平均が4日続伸したことが東京市場の株価の支えとなった。また、昨日の米株式市場ではハイテク株比率が高いナスダック総合指数が1.1％下落、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が5.7％下落と大幅に下げたことから、今日の東京市場では東証プライムのハイテク株や主力半導体関連株以外にも投資資金が流れ、東証プライムに比べ出遅れ感が強まっている新興市場にも物色の矛先が向かいやすかった。さらに、東証グロース市場指数は今年2月以降は910pt近辺の水準が下値支持帯として意識され、昨日に続き今日も下値は堅かった。一方、米国で今晩予定されている連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表やウォーシュ米連邦準備理事会（FRB）議長の記者会見などのイベントを控え積極的な買いを見送る向きもあり、上値は重く、東証グロース市場指数は午後は伸び悩み、取引終盤に下げに転じた。
個別では、27年4月期純利益が5.6％減予想と発表し前日ストップ安で今日も売り優勢となった犬猫生活＜556A＞、引き続き上期1.88億円の営業赤字が嫌気されたクラシコ＜442A＞、ロックアップ期間解除で需給悪化が懸念されたパワーエックス＜485A＞、前日まで2日連続ストップ安の売り地合いが継続したサクシード＜9256＞が下げた。時価総額上位銘柄では、パワーエックス＜485A＞やBUYSELL＜7685＞が下落。値下がり率上位には、セイワHD＜523A＞、QDレーザ＜6613＞などが顔を出した。
一方、事業承継・M&A仲介領域へ参入すると発表したポストプライム＜198A＞、発行済株式数の4.2％上限の自社株買いを発表したスマートドライブ＜5137＞、自社株取得枠を発行済株式数の1.5％上限から6.1％上限の拡大すると発表したブティックス＜9272＞、再生可能エネルギーなどへの注力・拡大を見据え定款を一部変更すると発表したグリーンエナ＜1436＞が上げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やMTG＜7806＞が上昇。値上がり率上位には、mbs＜1401＞、ビーマップ＜4316＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 1401|ｍｂｓ | 1577| 300| 23.49|
2| 4316|ビーマップ | 144| 24| 20.00|
3| 554A|バトンズ | 1600| 263| 19.67|
4| 218A|リベラウェア | 903| 122| 15.62|
5| 3237|イントランス | 94| 12| 14.63|
6| 1436|グリーンエナジー | 1400| 170| 13.82|
7| 198A|ポストプライム | 146| 17| 13.18|
8| 5136|ｔｒｉｐｌａ | 1586| 168| 11.85|
9| 7409|ＡｅｒｏＥｄｇｅ | 3930| 410| 11.65|
10| 319A|技術承継機構 | 18170| 1810| 11.06|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 9256|サクシード | 1640| -500| -23.36|
2| 485A|パワーエックス | 2291| -500| -17.91|
3| 523A|セイワＨＤ | 1640| -245| -13.00|
4| 556A|犬猫生活 | 2401| -279| -10.41|
5| 6613|ＱＤレーザ | 2377| -243| -9.27|
6| 462A|ファンディーノ | 260| -26| -9.09|
7| 278A|テラドローン | 8020| -730| -8.34|
8| 5572|リッジアイ | 2823| -252| -8.20|
9| 3803|イメージ情 | 453| -32| -6.60|
10| 9331|キャスター | 980| -61| -5.86|《SK》
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