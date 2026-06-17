*15:38JST 新興市場銘柄ダイジェスト:スマートドライブが続伸、VALUENEXが反発

＜402A＞ アクセルスペース 581 +13

大幅に3日ぶり反発。連結子会社が地上局プロバイダーであるノルウェーのKSAT社と新たに衛星通信用地上局アンテナの利用契約及び契約締結済みのアンテナについての利用延長契約の締結について合意したと発表している。KSAT社は世界40地点に400基以上のアンテナを保有し、統合ネットワークを運用する世界有数の地上局プロバイダー。契約金額等は非開示だが、25年5月期の売上高（15.86億円）の10％を上回るとしている。__NEW続伸_LINE__

＜5137＞ スマートドライブ 210 +20

大幅に4日。158万株（取得価額3.00億円）を上限として自社株買いを実施すると発表している。発行済株式総数（自社株を除く）に対する割合は4.2％。取得期間は17日から7月16日まで。株主還元の充実及び資本効率の向上を図るとともに、将来の機動的な資本政策を可能とするため、現在の株価動向と財務状況等を総合的に勘案したとしている。自社株買いが投資家から好感され、買い優勢となっているよう

＜9272＞ ブティックス 1509 +128

大幅に3日続伸。自社株の取得枠を従来の上限15万株から60万株に拡大すると発表している。取得価額は上限3億円から6億円に、発行済株式総数（自社株を除く）に対する割合は1.5％から6.1％にそれぞれ拡大する。取得期間は2月13日～12月31日で変わらず。今後の投資余力、株価水準、市場環境及び財務状況の見通しなどを勘案し、株主還元の拡充や経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行をより可能にすることが目的という。だ

＜4264＞ セキュア 1554 +54

大幅に反発。AI機能搭載カメラなどを手掛けるテスコムジャパン（京都市）の株式を取得し、子会社化すると発表している。取得価額は6.11億円で、異動後の所有株式数は1000株（議決権所有割合100％）となる。株式譲渡実行日は7月1日の予定。子会社化によりテスコムジャパンの防犯機器開発と製造の技術力をグループに融合させ、総合セキュリティソリューション企業としてのプレゼンスを高める狙い。

＜4422＞ VALUENEX 632 +7

大幅に4日ぶり反発。経済産業省が公表した政策資料で、自社の俯瞰図技術が知財・市場分析の活用事例として掲載されたと発表している。掲載されたのは「第30回産業構造審議会経済産業政策新機軸部会事務局説明資料」と「経済産業政策新機軸部会第5次中間整理（案）参考資料集」の両資料で、明治ホールディングス＜2269＞及び富士フイルムによる知財・市場分析事例の中でVALUENEXの俯瞰図が活用されている。

＜1436＞ グリーンエナ 1400 +170

大幅に3日続伸。定款を一部変更すると発表している。事業目的のうち「発電および電力の供給」を「発電、蓄電ならびに電力の供給および売買に関する事業」に変更するほか、「事業に関する資材販売やノウハウの提供、システム開発およびフランチャイズ事業」「損害保険の代理業および生命保険の募集に関する業務」などに変わっている。再生可能エネルギーなど発電や電力の供給に関する事業に対する今後の注力・拡大を見据えた措置。《YY》