*15:20JST サイバートラスト---AI 時代の重要インフラサプライチェーン向けトラスト基盤の実現に向けた構想を発表

サイバートラスト＜4498＞は16日、AI 時代における重要インフラの IT インフラ運用を支えるため、「AI 時代の重要インフラサプライチェーン向けトラスト基盤構想」を発表した。

本構想は、AI の信頼性はソフトウェアの透明性（プラットフォームサービス）とデータの真正性（トラストサービス）により高められるという考えのもと、同社が創業以来提供してきた 2 つの主要サービスを融合させ、重要インフラ事業者が AI 時代にあっても IT インフラを安全かつ継続的に運用管理できる基盤の実現を目指すものだ。

本構想の第一弾として、サイバートラストは Dark Sky Technology, Inc.（本社：米国コロラド州フォートコリンズ、CEO：Michael Mehlberg）と協業し、重要 IT システムおよび組込み製品向けに、「OSS 適合証明サービス」を 2026 年 9 月以降、順次提供する予定で、本サービスでは、OSS 受入基準の整備、SBOM および OSS 構成情報の評価、脆弱性対応判断、監査・顧客説明向けレポート作成を支援する。《AK》