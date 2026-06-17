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出来高変化率ランキング（14時台）～タムロン、ウインテストなどがランクイン
*14:40JST 出来高変化率ランキング（14時台）～タムロン、ウインテストなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月17日 14:13 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜6721＞ ウインテスト 20088400 32394.56 369.26% 0.2465%
＜198A＞ ポストプライ 5574500 22300.38 358.09% 0.2945%
＜4179＞ ジーネクスト 6073100 385397.76 313.54% -0.0714%
＜2667＞ イメージワン 5027400 48370.88 299.05% 0.3017%
＜7740＞ タムロン 2672100 309075.72 274.23% 0.2323%
＜7412＞ アトム 4899400 186384.8 272.44% -0.0665%
＜6966＞ 三井ハイテ 18119300 2016454.42 268.62% 0.1841%
＜7719＞ 東京衡機 937900 49115.9 239.73% 0.124%
＜4320＞ CEHD 172100 39246.34 235.27% 0.0067%
＜3565＞ アセンテック 3071500 186838.76 210.98% -0.0262%
＜6838＞ 多摩川HD 1509400 668294.68 202.07% -0.0394%
＜4097＞ 高圧ガス 407100 69519.12 201.22% -0.0009%
＜6356＞ 日ギア 1122400 344128.26 189.59% 0.1647%
＜554A＞ バトンズ 125800 35334.84 179.97% 0.2094%
＜1546＞ NFダウヘ無 8661 132456.39 164.61% 0.0071%
＜6197＞ ソラスト 387100 84714.02 162.14% 0%
＜7859＞ アルメディオ 1532900 202436.32 151.28% 0%
＜1593＞ MXS400 6321 60201.09 143.38% 0.0093%
＜523A＞ セイワHD 347600 176719.92 142.57% -0.1289%
＜6837＞ 京写 355700 36819.84 141.01% 0.048%
<6378> 木村化 440900 158302.86 129.57% 0.0836%
<5998> アドバネクス 48700 39834.5 126.17% 0.0359%
<7600> 日本MDM 979200 267935.94 123.78% 0.1527%
<2693> YKT 538100 69988.5 121.48% 0.0895%
<3186> ネクステージ 1038500 1294062.2 120.25% 0.0597%
<278A> テラドローン 1911200 6642129.6 119.04% -0.0742%
<5137> スマートドライ 1420600 102562.88 109.84% 0.1%
<452A> iSSPカバコ 731480 186432.947 108.72% -0.0197%
<4583> カイオム 1114100 36472.44 108.11% 0.0294%
<6663> 太洋テクノ 193400 22250.18 106.72% 0.032%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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