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出来高変化率ランキング（14時台）～タムロン、ウインテストなどがランクイン

2026年6月17日 14:40

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記事提供元：フィスコ

*14:40JST 出来高変化率ランキング（14時台）～タムロン、ウインテストなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月17日　14:13　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6721＞ ウインテスト　　　 20088400 　32394.56　 369.26% 0.2465%
＜198A＞ ポストプライ　　　　5574500 　22300.38　 358.09% 0.2945%
＜4179＞ ジーネクスト　　　　6073100 　385397.76　 313.54% -0.0714%
＜2667＞ イメージワン　　　　5027400 　48370.88　 299.05% 0.3017%
＜7740＞ タムロン　　　　　　2672100 　309075.72　 274.23% 0.2323%
＜7412＞ アトム　　　　　　　4899400 　186384.8　 272.44% -0.0665%
＜6966＞ 三井ハイテ　　　　　18119300 　2016454.42　 268.62% 0.1841%
＜7719＞ 東京衡機　　　　　　937900 　49115.9　 239.73% 0.124%
＜4320＞ CEHD　　　　　　172100 　39246.34　 235.27% 0.0067%
＜3565＞ アセンテック　　　　3071500 　186838.76　 210.98% -0.0262%
＜6838＞ 多摩川HD　　　　　1509400 　668294.68　 202.07% -0.0394%
＜4097＞ 高圧ガス　　　　　　407100 　69519.12　 201.22% -0.0009%
＜6356＞ 日ギア　　　　　　　1122400 　344128.26　 189.59% 0.1647%
＜554A＞ バトンズ　　　　　　125800 　35334.84　 179.97% 0.2094%
＜1546＞ NFダウヘ無　　　　8661 　132456.39　 164.61% 0.0071%
＜6197＞ ソラスト　　　　　　387100 　84714.02　 162.14% 0%
＜7859＞ アルメディオ　　　　1532900 　202436.32　 151.28% 0%
＜1593＞ MXS400　　　　6321 　60201.09　 143.38% 0.0093%
＜523A＞ セイワHD　　　　　347600 　176719.92　 142.57% -0.1289%
＜6837＞ 京写　　　　　　　　355700 　36819.84　 141.01% 0.048%
<6378> 木村化　　　　　　　440900 　158302.86　 129.57% 0.0836%
<5998> アドバネクス　　　　48700 　39834.5　 126.17% 0.0359%
<7600> 日本MDM　　　　　979200 　267935.94　 123.78% 0.1527%
<2693> YKT　　　　　　　538100 　69988.5　 121.48% 0.0895%
<3186> ネクステージ　　　　1038500 　1294062.2　 120.25% 0.0597%
<278A> テラドローン　　　　1911200 　6642129.6　 119.04% -0.0742%
<5137> スマートドライ　　　1420600 　102562.88　 109.84% 0.1%
<452A> iSSPカバコ　　　731480 　186432.947　 108.72% -0.0197%
<4583> カイオム　　　　　　1114100 　36472.44　 108.11% 0.0294%
<6663> 太洋テクノ　　　　　193400 　22250.18　 106.72% 0.032%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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