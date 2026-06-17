*13:45JST 出来高変化率ランキング（13時台）～タムロン、ソラストなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [6月17日 13:14 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜6721＞ ウインテスト 19225400 32394.56 368.01% 0.2739%

＜198A＞ ポストプライ 3708300 22300.38 339.45% 0.3643%

＜4179＞ ジーネクスト 5024000 385397.76 300.73% -0.0714%

＜2667＞ イメージワン 4527100 48370.88 290.36% 0.2844%

＜6966＞ 三井ハイテ 16502900 2016454.42 259.16% 0.1994%

＜7412＞ アトム 4245500 186384.8 258.53% -0.0852%

＜7740＞ タムロン 2100000 309075.72 249.86% 0.2371%

＜4320＞ CEHD 164800 39246.34 230.55% 0.0252%

＜7719＞ 東京衡機 781200 49115.9 219.66% 0.1291%

＜6838＞ 多摩川HD 1345700 668294.68 188.90% -0.0228%

＜6356＞ 日ギア 936800 344128.26 167.23% 0.1734%

＜1546＞ NFダウヘ無 8186 132456.39 157.59% 0.0078%

＜4097＞ 高圧ガス 274800 69519.12 153.29% -0.0209%

＜6197＞ ソラスト 357000 84714.02 152.03% 0%

＜7859＞ アルメディオ 1456300 202436.32 145.17% 0.0224%

＜6837＞ 京写 325300 36819.84 129.85% 0.0903%

＜554A＞ バトンズ 84600 35334.84 126.65% 0.1159%

＜523A＞ セイワHD 294100 176719.92 122.50% -0.123%

＜2693＞ YKT 504200 69988.5 113.46% 0.1044%

＜6378＞ 木村化 386200 158302.86 113.20% 0.0861%

<7600> 日本MDM 893200 267935.94 112.08% 0.1391%

<278A> テラドローン 1768800 6642129.6 110.41% -0.056%

<5998> アドバネクス 40600 39834.5 107.14% 0.0301%

<4583> カイオム 1019600 36472.44 97.20% 0.0588%

<3186> ネクステージ 821100 1294062.2 91.20% 0.0963%

<452A> iSSPカバコ 617700 186432.947 88.51% -0.0197%

<549A> ヒトトヒトHD 125500 29596.3 83.31% 0.0379%

<6663> 太洋テクノ 158100 22250.18 83.18% 0.0673%

<5137> スマートドライ 1109700 102562.88 80.06% 0.1263%

<3777> 環境フレン 4194200 99329.58 76.46% 0.0555%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》