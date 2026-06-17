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出来高変化率ランキング（13時台）～タムロン、ソラストなどがランクイン

2026年6月17日 13:45

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記事提供元：フィスコ

*13:45JST 出来高変化率ランキング（13時台）～タムロン、ソラストなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[6月17日　13:14　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜6721＞ ウインテスト　　　 　19225400 　32394.56　 368.01% 0.2739%
＜198A＞ ポストプライ　　　 　3708300 　22300.38　 339.45% 0.3643%
＜4179＞ ジーネクスト　　　 　5024000 　385397.76　 300.73% -0.0714%
＜2667＞ イメージワン　　　 　4527100 　48370.88　 290.36% 0.2844%
＜6966＞ 三井ハイテ　　　　 　16502900 　2016454.42　 259.16% 0.1994%
＜7412＞ アトム　　　　　　 　4245500 　186384.8　 258.53% -0.0852%
＜7740＞ タムロン　　　　　 　2100000 　309075.72　 249.86% 0.2371%
＜4320＞ CEHD　　　　　 　164800 　39246.34　 230.55% 0.0252%
＜7719＞ 東京衡機　　　　　 　781200 　49115.9　 219.66% 0.1291%
＜6838＞ 多摩川HD　　　　 　1345700 　668294.68　 188.90% -0.0228%
＜6356＞ 日ギア　　　　　　 　936800 　344128.26　 167.23% 0.1734%
＜1546＞ NFダウヘ無　　　 　8186 　132456.39　 157.59% 0.0078%
＜4097＞ 高圧ガス　　　　　 　274800 　69519.12　 153.29% -0.0209%
＜6197＞ ソラスト　　　　　 　357000 　84714.02　 152.03% 0%
＜7859＞ アルメディオ　　　 　1456300 　202436.32　 145.17% 0.0224%
＜6837＞ 京写　　　　　　　 　325300 　36819.84　 129.85% 0.0903%
＜554A＞ バトンズ　　　　　 　84600 　35334.84　 126.65% 0.1159%
＜523A＞ セイワHD　　　　 　294100 　176719.92　 122.50% -0.123%
＜2693＞ YKT　　　　　　 　504200 　69988.5　 113.46% 0.1044%
＜6378＞ 木村化　　　　　　 　386200 　158302.86　 113.20% 0.0861%
<7600> 日本MDM　　　　 　893200 　267935.94　 112.08% 0.1391%
<278A> テラドローン　　　 　1768800 　6642129.6　 110.41% -0.056%
<5998> アドバネクス　　　 　40600 　39834.5　 107.14% 0.0301%
<4583> カイオム　　　　　 　1019600 　36472.44　 97.20% 0.0588%
<3186> ネクステージ　　　 　821100 　1294062.2　 91.20% 0.0963%
<452A> iSSPカバコ　　 　617700 　186432.947　 88.51% -0.0197%
<549A> ヒトトヒトHD　　 　125500 　29596.3　 83.31% 0.0379%
<6663> 太洋テクノ　　　　 　158100 　22250.18　 83.18% 0.0673%
<5137> スマートドライ　　 　1109700 　102562.88　 80.06% 0.1263%
<3777> 環境フレン　　　　 　4194200 　99329.58　 76.46% 0.0555%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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