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日経平均は5日続伸、東エレクが1銘柄で約205円分押し上げ

2026年6月17日 12:35

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記事提供元：フィスコ

*12:35JST 日経平均は5日続伸、東エレクが1銘柄で約205円分押し上げ
17日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり141銘柄、値下がり80銘柄、変わらず4銘柄となった。

日経平均は続伸。521.58円高の69926.08円（出来高概算9億6126万株）で前場の取引を終えている。

16日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は328.64ドル高の51999.67ドル、ナスダックは307.60ポイント安の26376.34で取引を終了した。イラン和平暫定合意を好感し、寄り付き後、堅調。原油価格の下落や金利の低下を好感し、ダウは終日堅調に推移し連日で過去最高値を更新した。一方、ハイテク関連では利益確定売りが目立ち、ナスダックは終日売られ、主要指数は高安まちまちで終了した。

米株式市場の動向を横目に、17日の日経平均は398.62円安の69005.88円と反落して取引を開始した。米ナスダック安を受けて寄り付きは売りが先行したものの、その後は半導体関連や電子部品株を中心に買い戻しが入り、指数は上昇に転じた。原油安と米金利低下が投資家心理を支え、前場中盤にかけて上げ幅を拡大。日経平均は69900円台まで水準を切り上げた。

個別では、東エレク＜8035＞、レーザーテク＜6920＞、イビデン＜4062＞、ファーストリテ＜9983＞、村田製＜6981＞、TDK＜6762＞、アドバンテス＜6857＞、ディスコ＜6146＞、太陽誘電＜6976＞、中外薬＜4519＞、ファナック＜6954＞、大塚HD＜4578＞、キオクシアHD＜285A＞、SMC＜6273＞、第一三共＜4568＞などの銘柄が上昇。

一方、ソフトバンクG＜9984＞、京セラ＜6971＞、リクルートHD＜6098＞、トヨタ＜7203＞、味の素＜2802＞、ホンダ<7267>、キッコマン<2801>、豊田通商<8015>、オムロン<6645>、フジクラ<5803>、日ハム<2282>、住友不<8830>、三井金属<5706>、菱地所<8802>、川崎汽船<9107>などの銘柄が下落。

業種別では、機械、銀行業、電気機器などが上昇した一方で、海運業、情報・通信業、鉄鋼などが下落した。

値上がり寄与トップは東エレク＜8035＞となり1銘柄で日経平均を約205円押し上げた。同2位はイビデン＜4062＞となり、レーザーテック＜6920＞、アドバンテスト＜6857＞、村田製＜6981＞、TDK＜6762＞、ファーストリテ＜9983＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約199円押し下げた。同2位はリクルートHD＜6098＞となり、京セラ＜6971＞、豊田通商<8015>、トヨタ＜7203＞、ホンダ<7267>、味の素＜2802＞などがつづいた。

*11:30現在


日経平均株価 　69926.08(+521.58)

値上がり銘柄数 141(寄与度+815.36)
値下がり銘柄数 80(寄与度-293.78)
変わらず銘柄数 4


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜8035＞　東エレク　　　　　　 72900　 2040　205.16
＜4062＞　イビデン　　　　　　 23540　 1095　 73.41
＜6920＞　レーザーテック　　　 51890　 5320　 71.33
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 30580　 240　 57.93
＜6981＞　村田製作所　　　　　 11015　 485　 39.02
＜6762＞　TDK　　　　　　　　3865　 63　 31.68
＜9983＞　ファーストリテ　　　 82320　 370　 29.77
＜6146＞　ディスコ　　　　　　 84640　 3090　 20.72
＜285A＞　キオクシアHD　　　　 95550　 830　 19.48
＜6976＞　太陽誘電　　　　　　 20650　 460　 15.42
＜4578＞　大塚HD　　　　　　　 10735　 375　 12.57
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　7641　 118　 11.87
＜6954＞　ファナック　　　　　　7464　 64　 10.73
＜6273＞　SMC　　　　　　　 71820　 2790　 9.35
＜4568＞　第一三共　　　　　　　2606　 86.5　 8.70
<4385>　メルカリ　　　　　　　4000　 232　 7.78
<6506>　安川電機　　　　　　　7049　 204　 6.84
<3092>　ZOZO　　　　　　　 1151　 60　 6.03
<7735>　SCREEN　　　　　15190　 220　 5.90
<6361>　荏原製作所　　　　　　6407　 175　 5.87


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 6854　 -248 -199.52
＜6098＞　リクルートHD　　　　 10635　 -115　-11.57
＜6971＞　京セラ　　　　　　　　3741　 -36　 -9.65
<8015>　豊田通商　　　　　　　6365　 -51　 -5.13
＜7203＞　トヨタ自動車　　　　2818.5　 -29　 -4.86
<7267>　ホンダ　　　　　　　1420.5　 -18.5　 -3.72
＜2802＞　味の素　　　　　　　　5096　 -50　 -3.35
<2801>　キッコーマン　　　　　1559　 -19.5　 -3.27
<8830>　住友不動産　　　　　　3507　 -45　 -3.02
<6645>　オムロン　　　　　　　5610　 -86　 -2.88
<8802>　三菱地所　　　　　　　4104　 -81　 -2.72
<5802>　住友電気工業　　　　 12250　 -70　 -2.35
<2282>　日本ハム　　　　　　　5912　 -138　 -2.31
<5803>　フジクラ　　　　　　　4727　 -11　 -2.21
<4502>　武田薬品工業　　　　　4961　 -59　 -1.98
<9107>　川崎汽船　　　　　　2535.5　 -59.5　 -1.80
<7733>　オリンパス　　　　　　1650　 -12　 -1.61
<9433>　KDDI　　　　　　2710.5　 -4　 -1.61
<4503>　アステラス製薬　　　2134.5　 -9.5　 -1.59
<6723>　ルネサスエレクトロニ　4438　 -46　 -1.54《CS》

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