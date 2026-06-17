*12:35JST 日経平均は5日続伸、東エレクが1銘柄で約205円分押し上げ

17日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり141銘柄、値下がり80銘柄、変わらず4銘柄となった。

日経平均は続伸。521.58円高の69926.08円（出来高概算9億6126万株）で前場の取引を終えている。

16日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は328.64ドル高の51999.67ドル、ナスダックは307.60ポイント安の26376.34で取引を終了した。イラン和平暫定合意を好感し、寄り付き後、堅調。原油価格の下落や金利の低下を好感し、ダウは終日堅調に推移し連日で過去最高値を更新した。一方、ハイテク関連では利益確定売りが目立ち、ナスダックは終日売られ、主要指数は高安まちまちで終了した。

米株式市場の動向を横目に、17日の日経平均は398.62円安の69005.88円と反落して取引を開始した。米ナスダック安を受けて寄り付きは売りが先行したものの、その後は半導体関連や電子部品株を中心に買い戻しが入り、指数は上昇に転じた。原油安と米金利低下が投資家心理を支え、前場中盤にかけて上げ幅を拡大。日経平均は69900円台まで水準を切り上げた。

個別では、東エレク＜8035＞、レーザーテク＜6920＞、イビデン＜4062＞、ファーストリテ＜9983＞、村田製＜6981＞、TDK＜6762＞、アドバンテス＜6857＞、ディスコ＜6146＞、太陽誘電＜6976＞、中外薬＜4519＞、ファナック＜6954＞、大塚HD＜4578＞、キオクシアHD＜285A＞、SMC＜6273＞、第一三共＜4568＞などの銘柄が上昇。

一方、ソフトバンクG＜9984＞、京セラ＜6971＞、リクルートHD＜6098＞、トヨタ＜7203＞、味の素＜2802＞、ホンダ<7267>、キッコマン<2801>、豊田通商<8015>、オムロン<6645>、フジクラ<5803>、日ハム<2282>、住友不<8830>、三井金属<5706>、菱地所<8802>、川崎汽船<9107>などの銘柄が下落。

業種別では、機械、銀行業、電気機器などが上昇した一方で、海運業、情報・通信業、鉄鋼などが下落した。

値上がり寄与トップは東エレク＜8035＞となり1銘柄で日経平均を約205円押し上げた。同2位はイビデン＜4062＞となり、レーザーテック＜6920＞、アドバンテスト＜6857＞、村田製＜6981＞、TDK＜6762＞、ファーストリテ＜9983＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約199円押し下げた。同2位はリクルートHD＜6098＞となり、京セラ＜6971＞、豊田通商<8015>、トヨタ＜7203＞、ホンダ<7267>、味の素＜2802＞などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 69926.08(+521.58)

値上がり銘柄数 141(寄与度+815.36)

値下がり銘柄数 80(寄与度-293.78)

変わらず銘柄数 4



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜8035＞ 東エレク 72900 2040 205.16

＜4062＞ イビデン 23540 1095 73.41

＜6920＞ レーザーテック 51890 5320 71.33

＜6857＞ アドバンテ 30580 240 57.93

＜6981＞ 村田製作所 11015 485 39.02

＜6762＞ TDK 3865 63 31.68

＜9983＞ ファーストリテ 82320 370 29.77

＜6146＞ ディスコ 84640 3090 20.72

＜285A＞ キオクシアHD 95550 830 19.48

＜6976＞ 太陽誘電 20650 460 15.42

＜4578＞ 大塚HD 10735 375 12.57

＜4519＞ 中外製薬 7641 118 11.87

＜6954＞ ファナック 7464 64 10.73

＜6273＞ SMC 71820 2790 9.35

＜4568＞ 第一三共 2606 86.5 8.70

<4385> メルカリ 4000 232 7.78

<6506> 安川電機 7049 204 6.84

<3092> ZOZO 1151 60 6.03

<7735> SCREEN 15190 220 5.90

<6361> 荏原製作所 6407 175 5.87



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 6854 -248 -199.52

＜6098＞ リクルートHD 10635 -115 -11.57

＜6971＞ 京セラ 3741 -36 -9.65

<8015> 豊田通商 6365 -51 -5.13

＜7203＞ トヨタ自動車 2818.5 -29 -4.86

<7267> ホンダ 1420.5 -18.5 -3.72

＜2802＞ 味の素 5096 -50 -3.35

<2801> キッコーマン 1559 -19.5 -3.27

<8830> 住友不動産 3507 -45 -3.02

<6645> オムロン 5610 -86 -2.88

<8802> 三菱地所 4104 -81 -2.72

<5802> 住友電気工業 12250 -70 -2.35

<2282> 日本ハム 5912 -138 -2.31

<5803> フジクラ 4727 -11 -2.21

<4502> 武田薬品工業 4961 -59 -1.98

<9107> 川崎汽船 2535.5 -59.5 -1.80

<7733> オリンパス 1650 -12 -1.61

<9433> KDDI 2710.5 -4 -1.61

<4503> アステラス製薬 2134.5 -9.5 -1.59

<6723> ルネサスエレクトロニ 4438 -46 -1.54《CS》