*12:34JST アドバンスクリエイト---2026年5月度の業績概要

アドバンスクリエイト＜8798＞は16日、2026年5月度の業績概要を発表した。

保険代理店事業におけるANP合計は前月比17％減、前年同月比17％減となった。販売チャネル別では、対面販売が前月比24％減、前年同月比31％減となった一方、協業販売は前月比同水準、前年同月比では91％増となった。通信販売は前月比2％増、前年同月比54％減となった。

先行指標となるマーケティングによる獲得顧客数は前年同月比79％増となった。また、顧客獲得単価(CPA)は前年同月比38％減となり、マーケティング効率化が進んでいる。

ASP事業では、「御用聞き」の累計ID数が6,327件となり、前月比71件増、前年同月比335件増となった。「丁稚」は7,618件で、前年同月比427件増となった。一方、「Dynamic OMO」は883件で前月比5件減、前年同月比54件減となった。

保険証券管理アプリ「folder」では、累計ダウンロード数が237,883件となり、前月比664件増、前年同月比11,517件増加した。保険証券登録数も155,377件となり、前月比447件増、前年同月比8,721件増加した。《AK》