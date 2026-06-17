*11:33JST L is B---JQA初のAIマネジメントシステム認証を取得

L is B＜145A＞は16日、AIマネジメントシステム(AIMS)認証「ISO/IEC 42001」を取得したと発表した。

認証は、日本品質保証機構(JQA)によるAIMS認証の第1号案件であり、同社のAI管理体制の安全性や運用体制が第三者機関によって客観的に確認されたことになる。登録日は2026年5月22日で、登録活動範囲はAI提供者としてのクラウド型メッセンジャーサービスにおけるAI機能の提供である。

AIMS認証は、AIマネジメントシステムに関する国際規格「ISO/IEC 42001」への適合性を評価・認証する制度で、AIの安全性、公平性、透明性ある運用やリスク管理を目的とした国際規格で、AIガバナンスの指針として位置付けられている。

同社は現場向けビジネスチャット「direct」を提供しており、これまで培った生成AIのノウハウを活かして安全なAI利用環境の構築を進めてきた。AIMS認証取得により、国際規格に基づくAI管理体制を備えたことが証明された。 また、「direct」上で動作する生成AIサービス「directアシスタント」は、今回取得した「ISO/IEC 42001」に準拠したAIマネジメントシステムのもとで開発・運営される最初の認証対象サービスとなる。入力データの適切な取り扱いや情報セキュリティ確保に関する運用体制についても第三者審査を通じて確認されており、現場でのDX推進を支える安全性の高いAIサービスとして展開していく。《AK》