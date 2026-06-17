*11:31JST Lib Work---IPライセンス加盟店で愛媛県初のモデルハウスが完成

Lib Work＜1431＞は16日、プラットフォーム事業を手掛ける子会社リブサービスと、アンドエスティ＜2685＞のグループ会社であるアダストリアが展開するIPライセンスサービス「niko and ... EDIT HOUSE」において、加盟パートナーである幹建設のモデルハウスが愛媛県松山市に完成したと発表した。

当モデルハウスは愛媛県内で初の開設事例で、名称は「niko and ... EDIT HOUSE 松山城北展示場」、所在地は愛媛県松山市山越4丁目である。1992年7月創業の幹建設は、注文住宅ブランド「サンエルホーム」と建売住宅専門店「しあわせ住まい松山」を展開しており、「niko and ... EDIT HOUSE」独自のデザイン性やライフスタイル提案を愛媛県の顧客へ提供する拠点が整った。

「niko and ... EDIT HOUSE」は、「商標」「意匠」「著作物」などの知的財産の使用権を加盟パートナーへ提供する仕組みを採用していることが特長で、加盟住宅会社はブランドの世界観やデザイン資産を活用した販促活動を行うことで、集客力向上や受注拡大を目指すことができる。 本件で「niko and ... EDIT HOUSE」のモデルハウスは全国累計26店舗となった。同社は、今後もモデルハウスの展開を全国で進める予定で、プラットフォーム事業の収益拡大につなげていくとしている。《AK》