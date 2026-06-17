*11:10JST ドリーム・アーツ---コクーとの資本業務提携を発表

ドリーム・アーツ＜4811＞は15日、コクーとの間で資本業務提携契約を締結したと発表した。本提携は、同社が提供する大企業向けノーコード開発プラットフォーム「SmartDB(R) （スマートデービー）」の導入後の活用・定着支援体制を拡充することを目的としている。また、本提携は、同社の中期経営計画における重要成功要因の一つ「EC2（External Capability & Capacity）」を具体化する施策であり、SmartDB(R)に特化したDX人材の育成・提供体制をコクーと共同で構築するものである。

両社は、本提携の開始から3年間でSmartDB(R)認定資格(SmartDB Certified Specialist：SCS)取得者を累計100名規模で育成することを目標とし、SmartDB(R)導入企業における利用部門の拡大、活用定着、継続的な業務改善を支援していく。契約締結日は2026 年6月15日、株式取得日(払込期日)は2026 年6月19日。《AK》