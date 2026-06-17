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出来高変化率ランキング（10時台）～ウインテスト、イメージワンなどがランクイン

2026年6月17日 10:37

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記事提供元：フィスコ

*10:37JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ウインテスト、イメージワンなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月17日　10:13　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6721＞ ウインテスト　　　 12134400 　32394.56　 350.67% 0.2465%
＜2667＞ イメージワン　　　　2609700 　48370.88　 233.89% 0.3103%
＜7412＞ アトム　　　　　　　3249800 　186384.8　 230.76% -0.0769%
＜6966＞ 三井ハイテ　　　　　11691800 　2016454.42　 220.68% 0.148%
＜4179＞ ジーネクスト　　　　1310400 　385397.76　 183.12% 0.2328%
＜7740＞ タムロン　　　　　　1170300 　309075.72　 183.04% 0.2255%
＜6838＞ 多摩川HD　　　　　1019300 　668294.68　 155% 0.025%
＜1546＞ NFダウヘ無　　　　7946 　132456.39　 153.88% 0.0085%
＜7859＞ アルメディオ　　　　1301300 　202436.32　 131.52% 0.0337%
＜2693＞ YKT　　　　　　　414100 　69988.5　 89.46% 0.1044%
＜4320＞ CEHD　　　　　　51800 　39246.34　 88.52% 0.0414%
＜278A＞ テラドローン　　　　1345100 　6642129.6　 80.86% -0.0434%
＜5998＞ アドバネクス　　　　26900 　39834.5　 58.38% 0.0479%
＜7711＞ 助川電　　　　　　　106000 　345328.3　 53.99% 0.1425%
＜6327＞ 北川精機　　　　　　832200 　2312226.06　 45.78% 0.1586%
＜5137＞ スマートドライ　　　812300 　102562.88　 45.55% 0.1105%
＜6837＞ 京写　　　　　　　　156100 　36819.84　 43.86% 0.0536%
＜7692＞ Eインフィニティ　　2360000 　100273.88　 40.24% 0.054%
＜1346＞ MXS225　　　　33519 　1511839.528　 39.25% 0.0035%
＜452A＞ iSSPカバコ　　　370390 　186432.947　 33.14% -0.0183%
<7212> エフテック　　　　　93900 　56005.24　 26.14% 0.0441%
<4385> メルカリ　　　　　　1693800 　5389307.44　 22.45% 0.0639%
<4563> アンジェス　　　　　1351100 　49479.42　 21.16% 0.0454%
<3529> アツギ　　　　　　　203000 　136976.08　 14.16% 0.0157%
<247A> Aiロボティク　　　970900 　675557.78　 13.48% 0.0803%
<319A> 技術承継　　　　　　37900 　514074.2　 11.93% 0.1075%
<4316> ビーマップ　　　　　532500 　55774.56　 9.78% 0.1083%
<5016> JX金属　　　　　　21040300 　77034367.84　 7.81% -0.0257%
<8383> 鳥取銀　　　　　　　40900 　63893.04　 7.57% 0.0332%
<554A> バトンズ　　　　　　29100 　35334.84　 7.17% 0.0164%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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