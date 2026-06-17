*10:37JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ウインテスト、イメージワンなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [6月17日 10:13 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6721＞ ウインテスト 12134400 32394.56 350.67% 0.2465%

＜2667＞ イメージワン 2609700 48370.88 233.89% 0.3103%

＜7412＞ アトム 3249800 186384.8 230.76% -0.0769%

＜6966＞ 三井ハイテ 11691800 2016454.42 220.68% 0.148%

＜4179＞ ジーネクスト 1310400 385397.76 183.12% 0.2328%

＜7740＞ タムロン 1170300 309075.72 183.04% 0.2255%

＜6838＞ 多摩川HD 1019300 668294.68 155% 0.025%

＜1546＞ NFダウヘ無 7946 132456.39 153.88% 0.0085%

＜7859＞ アルメディオ 1301300 202436.32 131.52% 0.0337%

＜2693＞ YKT 414100 69988.5 89.46% 0.1044%

＜4320＞ CEHD 51800 39246.34 88.52% 0.0414%

＜278A＞ テラドローン 1345100 6642129.6 80.86% -0.0434%

＜5998＞ アドバネクス 26900 39834.5 58.38% 0.0479%

＜7711＞ 助川電 106000 345328.3 53.99% 0.1425%

＜6327＞ 北川精機 832200 2312226.06 45.78% 0.1586%

＜5137＞ スマートドライ 812300 102562.88 45.55% 0.1105%

＜6837＞ 京写 156100 36819.84 43.86% 0.0536%

＜7692＞ Eインフィニティ 2360000 100273.88 40.24% 0.054%

＜1346＞ MXS225 33519 1511839.528 39.25% 0.0035%

＜452A＞ iSSPカバコ 370390 186432.947 33.14% -0.0183%

<7212> エフテック 93900 56005.24 26.14% 0.0441%

<4385> メルカリ 1693800 5389307.44 22.45% 0.0639%

<4563> アンジェス 1351100 49479.42 21.16% 0.0454%

<3529> アツギ 203000 136976.08 14.16% 0.0157%

<247A> Aiロボティク 970900 675557.78 13.48% 0.0803%

<319A> 技術承継 37900 514074.2 11.93% 0.1075%

<4316> ビーマップ 532500 55774.56 9.78% 0.1083%

<5016> JX金属 21040300 77034367.84 7.81% -0.0257%

<8383> 鳥取銀 40900 63893.04 7.57% 0.0332%

<554A> バトンズ 29100 35334.84 7.17% 0.0164%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》