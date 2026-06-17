*09:41JST 株式会社CAPITA×著名投資家DAIBOUCHOU氏対談動画文字起こし（1）

CAPITA＜7462＞

■冒頭のあいさつ

▲フィスコ 高井

皆様、こんにちは。フィスコマーケットレポーターの高井ひろえです。今回は、株式会社CAPITA 代表取締役CEO 宮田 浩二様にご登壇いただき、著名投資家DAIBOUCHOUさんから気になる質問をぶつけていただきます。それでは、本日登壇いただく、宮田様、DAIBOUCHOUさんをご紹介させていただきます。まずは、株式会社CAPITA 代表取締役CEO 宮田浩二様です。よろしくお願い致します。

■CAPITA 宮田様

こんにちは。本日はよろしくお願いいたします。

▲フィスコ 高井

宮田様は、関西学院大学を卒業後、池田銀行（現・池田泉州銀行）に入行。常務、専務執行役員などを歴任し、長年にわたり金融・財務の最前線で陣頭指揮を執ってこられました。2025年に株式会社CAPITAの顧問に就任後、2026年1月に代表取締役社長へ就任。豊富な金融知識と確かな経営手腕を活かし、同社の新たな成長戦略と企業価値向上を牽引する、経験豊富なトップランナーです。続いて、著名投資家のDAIBOUCHOUさんです。よろしくお願いいたします。

●DAIBOUCHOU

こんにちは。本日はよろしくお願いいたします。

▲フィスコ 高井

DAIBOUCHOUさんは、200万円の元手を一時10億円に乗せた実績を持つ著名な個人投資家です。2000年5月に株式投資開始し、ITバブル崩壊時の暴落を資産バリュー株で回避し、不動産株への逆張り投資で2004年10月に資産1.5億円を達成。リーマンショックでその大半を失うという壮絶な経験をされました。しかし、そこから独自の『超分散投資』へとスタイルを昇華させ、再び資産10億円の大台へと返り咲き、X（旧twitter）のフォロワーは14万人を超えています。

宮田様、DAIBOUCHOUさん、よろしくお願いいたします。それでは、まずは、宮田様に企業説明を実施いただきます。DAIBOUCHOUさんも適宜気になる点などございましたらお話しいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。



■企業説明

■CAPITA 宮田様

株式会社CAPITAは、関東近郊でエネオス系ガソリンスタンド4拠点を運営する石油事業と、巣鴨本社ビルを含む8物件の賃貸を含む不動産事業を行っている会社です。

前年度は、東証スタンダード市場の上場維持基準を達成するために、不採算の自転車事業の閉鎖やガソリンスタンド事業の1部の閉鎖を行いました。さらに、将来の建て替え負担が見込まれる老朽化した不動産を売却する一方、M&Aを含む投資機能を備えるためにバイオサイトキャピタルという会社を買収したほか、今後成長が見込まれるシニア向けの不動産に新規投資を行いました。

その結果、前期は売上高が34億円から21億円へ37%減少した一方、利益は3,000万円から1億3,600万円へと4.5倍に増加しました。今期は、売上高は9.5%増の23億円、最終利益は47%増の2億円を見込んでおります。

▲フィスコ 高井

宮田様、ありがとうございました。

続きまして、著名投資家のDAIBOUCHOUさんに気になる質問をしていただきたいと思います。それでは、DAIBOUCHOUさん、お願いいたします。

株式会社CAPITA×著名投資家DAIBOUCHOU氏対談動画文字起こし（2）に続く《MY》