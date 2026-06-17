*08:40JST 「株式」ADR日本株ランキング～やや売り優勢、シカゴは大阪日中比605円安の69185円

ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル160.39円換算）で、東京エレク＜8031＞、リクルートHD＜6098＞、ディスコ＜6146＞などが下落し、やや売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比605円安の69185円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は328.64ドル高の51999.67ドル、ナスダックは307.60ポイント安の26376.34で取引を終了した。イラン和平暫定合意を好感し、寄り付き後、堅調。原油価格の下落や金利の低下を好感し、ダウは終日堅調に推移し連日で過去最高値を更新した。一方、ハイテク関連では利益確定売りが目立ち、ナスダックは終日売られ、まちまちで終了。

16日のニューヨーク外為市場でドル・円は160円31銭へ弱含んだのち、160円46銭まで上昇し、引けた。米イランの19日の和平合意署名を控え、ホルムズ海峡がそれまでに完全に再開されるとトランプ大統領が強調したため原油価格が下落、さらに、米5月住宅着工件数が6年ぶりの低水準に落ち込み長期金利の低下に伴うドル売りが優勢となった。同時に、日銀金融政策会合通過で、円売りが再開した。ユーロ・ドルは1.1587ドルへ弱含んだのち、1.1620ドルまで上昇。

NY原油先物7月限は反落（NYMEX原油7月限終値：76.62 ↓4.91）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物7月限は、前営業日比－4.91ドル（－6.02％）の76.62ドルで通常取引を終了した。

「ADR上昇率上位5銘柄」（16日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6594 (NJDCY) 日本電産 4.80 3079 342 1

2.50

2801 (KIKOY) キッコーマン 21.60 1732 153.5

9.72

8802 (MITEY) 住友不動産 12.00 3849 297

8.36

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4943 238

5.06

「ADR下落率上位5銘柄」（16日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

9433 (KDDIY) 関西電力 6.97 2236 -72 -

3.12

6098 (RCRUY) リクルートHD 13.00 10425 -325 -

3.02

5802 (SMTOY) 住友電気工業 74.50 11949 -371 -

3.01

6723 (RNECY) ルネサス 13.73 4404 -80 -

1.78



■そのたADR（16日）

7203 (TM.N) アイシン精機 15.19 0.94 2436 84.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.45 -0.05 5975 -

4

8035 (TOELY) 住友商事 40.91 0.10 6562 3

3

6758 (SONY.N) TDK 23.74 -0.75 3808

6

9432 (NTTYY) KDDI 16.93 -0.01 2715 0.

5

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.90 0.01 930 -2.

9

6501 (HTHIY) 日立製作所 29.80 0.24 4780 3

3

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 21.91 -1.16 7028 -7

4

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -7.66 4943 23

8

4063 (SHECY) 信越化学工業 23.23 -0.34 7452 -

2

8001 (ITOCY) 丸紅 308.80 -5.20 4953 3

2

8316 (SMFG.N) みずほFG 9.76 0.08 7827 7

0

8031 (MITSY) 東京エレク 218.70 -9.80 70155 -70

5

6098 (RCRUY) リクルートHD 13.00 0.00 10425 -32

5

4568 (DSNKY) 第一三共 15.73 -0.24 2523 3.

5

9433 (KDDIY) 関西電力 6.97 -0.85 2236 -7

2

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.58 -0.21 929 -930.

5

8766 (TKOMY) 三井不動産 28.60 -0.60 1529 -

1

7267 (HMC.N) スズキ 47.43 -0.82 1902

2

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.02 0.14 6101

2

6902 (DNZOY) ファナック 22.96 0.06 7365 -3

5

4519 (CHGCY) 中外製薬 23.38 -0.39 7500 -2

3

4661 (OLCLY) オリエンランド 14.23 0.09 2282

6

8411 (MFG.N) オリックス 39.37 0.96 6315 1

0

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.69 0.19 23561 -2

9

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.66 -0.11 5023

3

7741 (HOCPY) キヤノン 26.92 -0.08 4318 1

2

6503 (MIELY) 三菱電機 73.11 0.55 5863 -

9

6981 (MRAAY) 日東電工 19.31 -0.06 3097 -1

0

7751 (CAJPY) 任天堂 11.20 0.15 7185 -3

3

6273 (SMCAY) SMC 22.16 0.18 71085 205

5

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.43 -0.08 355 2.

1

6146 (DSCSY) ディスコ 50.10 -3.80 80355 -119

5

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.94 -0.09 1915 2.

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 28.78 -0.66 4616 2

1

6702 (FJTSY) 富士通 20.39 0.03 3270 -

6

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.83 -0.10 3474 -

4

6178 (JPPHY) 日本郵政 14.39 -1.49 2308 43.

5

8002 (MARUY) 三井物産 589.76 -13.24 4730 2

7

6723 (RNECY) ルネサス 13.73 -0.40 4404 -8

0

6954 (FANUY) 京セラ 23.48 -0.45 3766 -1

1

8725 (MSADY) 第一生命HD 22.35 0.28 1792 2.

5

8801 (MTSFY) 三菱地所 26.09 -0.47 4185

0

6301 (KMTUY) 小松製作所 41.72 -0.81 6691 4

1

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.53 -0.14 3378 -

1

6594 (NJDCY) 日本電産 4.80 0.90 3079 34

2

6857 (ATEYY) シスメックス 8.77 -0.04 1407 -5.

5

4543 (TRUMY) テルモ 13.82 -0.11 2217 -

3

8591 (IX.N) 大和証券G本社 10.09 -0.09 1618 15.

5

（時価総額上位50位、1ドル160.39円換

算）《AN》