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6/17の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:40JST 6/17
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（69404.50、+87.00）
・NYダウは上昇（51999.67、+328.64）
・米長期金利は低下
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・ナスダック総合指数は下落（26376.34、-307.60）
・SOX指数は下落（13294.22、-805.40）
・シカゴ日経225先物は下落（69185、-185）
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・5月貿易収支
・5月輸出
・5月輸入
・4月コア機械受注
・全国地方銀行協会会長が会見
・5月訪日外客数
・5月米国小売売上高
・5月米国中古住宅販売成約指数
・4月米国企業在庫
・米国連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表
・FOMC終了後、ウォーシュ連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見
・5月英国消費者物価コア指数
・5月ユーロ圏消費者物価コア指数
・1-3月期ロシアGDP
・4月ブラジル経済活動
・ブラジルFIPE消費者物価指数
・ブラジル中央銀行が政策金利(セリック金利)発表《YY》
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