*08:40JST 6/17

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（69404.50、+87.00）

・NYダウは上昇（51999.67、+328.64）

・米長期金利は低下

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・ナスダック総合指数は下落（26376.34、-307.60）

・SOX指数は下落（13294.22、-805.40）

・シカゴ日経225先物は下落（69185、-185）

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・5月貿易収支

・5月輸出

・5月輸入

・4月コア機械受注

・全国地方銀行協会会長が会見

・5月訪日外客数

・5月米国小売売上高

・5月米国中古住宅販売成約指数

・4月米国企業在庫

・米国連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表

・FOMC終了後、ウォーシュ連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見

・5月英国消費者物価コア指数

・5月ユーロ圏消費者物価コア指数

・1-3月期ロシアGDP

・4月ブラジル経済活動

・ブラジルFIPE消費者物価指数

・ブラジル中央銀行が政策金利(セリック金利)発表《YY》