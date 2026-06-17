JPホールディングス、27年3月期も増収増益で連続増配予想、児童数増加と新規施設受託が寄与

JPホールディングス<2749>(東証プライム)は子育て支援のリーディングカンパニーである。長期ビジョンに「選ばれ続ける園・施設づくり」を掲げ、認可保育園・学童クラブ運営を中心に子育て支援の質的向上と事業を通じた社会貢献を推進するとともに、新規領域への展開も推進している。27年3月期も増収増益で連続増配予想としている。積極的な事業展開で収益拡大基調だろう。株価は水準を切り下げる形で軟調だが、調整一巡して出直りを期待したい。

■総合子育て支援のリーディングカンパニー

子育て支援のリーディングカンパニーである。長期ビジョンに「選ばれ続ける園・施設づくり」を掲げ、認可保育園・学童クラブ運営を中心に子育て支援の質的向上と事業を通じた社会貢献を推進するとともに、新規領域への展開も推進している。事業区分は認可保育園や学童クラブなどを運営する子育て支援事業、保育所向け給食請負事業、英語・体操・音楽教室請負事業、保育関連用品の物品販売事業、研究・研修・コンサルティング事業としている。

なお23年10月にダスキン<4665>と業務提携し、学研ホールディングス<9470>が保有していた全株式をダスキンへ譲渡(23年11月)してダスキンが第1位株主となった。学研ホールディングスとの業務提携は継続している。

■保育園は期末に向けて児童数増加・稼働率上昇

グループは持株会社の同社、全国で保育園・学童クラブ・児童館などの子育て支援施設を運営する日本保育サービス、保育園向け給食請負などを行うジェイキッチン、子育て支援施設向け英語・体操・音楽教室の請負、保育関連用品の企画・販売、保育や発達支援に関する研修・研究、保育所等訪問支援、子育て支援プラットフォーム「コドメル」運営などを行う日本保育総合研研究所、コンサルティングを行う子育てサポートリアルティ、外国人の就労支援を行うワンズウィル、およびALT事業や子育て支援事業を行うJPホールディングス九州(25年6月設立、同社出資比率50%でテレビ熊本等との合弁会社)で構成されている。

26年3月期末時点の運営施設数は首都圏を中心に、保育園が203園、こども園が6園、学童クラブが118施設、児童館が16施設、交流館が2施設で、子育て支援施設合計345施設となっている。また渋谷区放課後クラブ「クラブ事業コーディネート」業務を受託している。23年4月に同社グループ初となる英語に特化した新業態としてバイリンガル保育園を首都圏で3施設開設するなど、既存保育園のバイリンガル保育園への業態変更も推進している。26年4月にはインターナショナルスクール「ASC International School浦和御園」を開校した。運営形態は認可外保育園に学童保育を併設した2歳から小学校3年生までを対象とした新たな施設となる。

なお26年4月1日付で合計15施設(学童クラブ・児童館12施設、東京都認証学童クラブ2施設、インターナショナルスクール1施設)を開設し、26年4月末時点の運営施設数は合計357施設(認可保育園等からの移行後、保育園196園、こども園11園、学童クラブ118施設、東京都認証学童クラブ12施設、児童館17施設、インターナショナルスクール1施設、交流館2施設)となっている。

収益は既存施設の稼働率、新規施設の開園、保育士待遇改善に伴う人件費の増加、補助金の増減などが影響する。また新規施設の開園は概ね4月のため、期前半は各施設への保育士配置に係る費用が先行するが、児童数が増加して稼働率が上昇する期後半に向けて収益が拡大する特性がある。自治体から受け取っている保育士の借り上げ社宅に対する補助金等については、従来は補助金収入として営業外収益に計上していたが、22年3月期から売上高に計上する方法に変更した。

■長期経営ビジョンは「選ばれ続ける園・施設」

子育て支援事業を取り巻く事業環境としては、保育園の待機児童問題が解消した一方で、学童クラブの待機児童数増加対策などが新たな政策テーマに浮上し、新たな少子化対策および幼児教育・保育の質的向上対策として24年度より、親の就労を問わず生後6カ月から2歳を対象に誰でも保育を利用できる「こども誰でも通園制度」の開始、保育士配置基準における対人数の変更、出産を機に退職した親が再就職する際にこどもを保育所に預けやすくする保育所「入所予約枠」制度の開始、これまで特別区で運用していた地域限定保育士の全国運用の開始、保育士不足緩和に向けた保育補助者支援金の有資格者への拡大などが推進されている。

こうした事業環境を背景として、長期経営ビジョンでは「選ばれ続ける園・施設」を目指し、連結売上高1000億円(既存事業500億円、新規事業・M&A500億円)に向けて既存事業改善・拡大、新規事業、資本・業務提携を推進している。

さらに26年5月に策定した中期経営計画(ローリング方式により年次で見直し実施)では、最終年度の目標数値として29年3月期売上高463億63百万円、営業利益69億円を掲げている。前回計画に対して26年3月期実績が上振れたため27年3月期以降の利益計画を上方修正した。また株主還元については配当性向30%を目指す。

重点施策として、構造改革と事業改革により、成長に向けた積極的な新規事業の開発、M&A、システム化等によるインフラ整備、盤石な事業基盤の構築、それらを支える「人財」の育成を推進し、新たなサービス価値を創出し、競争優位性を確立するとともに、事業を通じて社会問題を解決することで持続的な成長を目指す。

成長・競争優位性の確立では、グローバル事業の早期展開と収益化、国内外の専門人材の派遣・紹介事業の規模ならびに収益拡大、既存事業の拡大を捉えた「選ばれる園・施設づくり」の強化、ドミナント戦略に基づく学童クラブ・児童館の現在の2倍の規模への拡大および学童保育の待機児童解消に向けた対応強化、保護者の困りごとならびに社会問題解決に向けた新たな事業展開、積極益なM&Aを推進する。

また収益構造改革では経営効率化・コスト削減、収益基盤強化、経営基盤改革では経営管理高度化、事業ポートフォリオ最適化、SDGsおよび環境改善に向けた取り組み、人材開発・育成の拡充では人財育成・風土刷新、AIトランスフォーメーションによる人財開発の刷新を推進する。

なお25年8月にはALT事業に先駆けて、日本保育サービスにおいてフィリピンの教員免許(LET)を取得したフィリピン人13名の英語指導員を採用し、子どもたちに「遊びを通して英語を学ぶ機会を提供」することを目的に、日本保育サービスが運営する千代田区、港区、目黒区の学童クラブに着任した。

また地方自治体との子育て支援に関する協定としては、24年9月に茨城県境町、24年12月に埼玉県春日部市、25年1月に静岡県小山町、25年2月に島根県出雲市、25年3月に富山県高岡市、25年4月に熊本県御船町、25年6月に茨城県大洗町、熊本県熊本市、25年7月に北海道上磯郡木古内町、25年9月に京都府亀岡市、25年10月に千葉県野田市、26年4月に熊本県天草市と締結した。

■子育て支援とSDGsの両立に向けた「コドメル」サービス

子育て支援と資源の有効活用・環境保全(SDGs)の両立を目的として、会員制の子育て支援プラットフォーム「コドメル(codomel)」サービスを展開している。全国で運営する300超の子育て支援施設(保育所、学童クラブ、児童館)の園児・児童と、その保護者を会員化して、乳児期・幼児期・学童期において子育てに関する様々な商品やサービスを幅広く提供する。

第1弾サービスとして22年4月より、子育て関連用品を中心とするリユース品に関する「子育て商品マッチングサービス」を開始した。今後の第2フェーズでは子育て世代に商品やサービスを提供するBtoC事業、第3フェーズでは東南アジアへのサービス展開を推進する。そして6年目に取扱高18億円を目指し、新たな事業柱を構築する方針だ。

さらに新規領域への展開も推進している。保護者の困りごとの解決に向けた事業展開では、自宅で簡単に調理できる「夕食準備」として、東京都・神奈川県・埼玉県で運営する保育園10園において23年8月より食品のテスト販売を開始した。テスト販売の状況を確認し、販売する保育園の拡大や商品ラインナップの拡充を図り、同業他社への外販や子育て支援プラットフォーム「コドメル」を活用したWebでの販売も検討する方針としている。25年12月には社会福祉法人恩賜財団済生会川口乳児院への子ども服および手作りおもちゃの寄付をリリースした。

■27年3月期も増収増益で連続増配予想

27年3月期の連結業績予想は売上高が前期比1.6%増の440億17百万円、営業利益が1.0%増の66億円、経常利益が1.0%増の66億86百万円、親会社株主帰属当期純利益が1.3%増の43億41百万円としている。配当予想は前期比1円銭増配の13円50銭(期末一括)としている。連続増配で、予想配当性向は26.6%となる。

引き続き「選ばれる園・施設づくり」の取り組みによる児童数の増加、新規施設の受託を推進し、費用の増加を吸収する。また新たな補助金の増額を想定している。中期経営計画(ローリング方式により見直し、27年3月期～29年3月期)では、前回計画に対して26年3月期実績が上振れたため、27年3月期以降の利益計画を上方修正した。積極的な事業展開で収益拡大基調だろう。

■株主優待制度は年2回

株主優待制度(詳細は会社HP参照)については、毎年3月末および9月末時点で6カ月以上継続して5単元(500株)以上保有株主を対象に、年間合計2万円分のクオカード(年2回、各基準日1万円のクオカード)を進呈する。25年3月末対象より開始した。

■株価は調整一巡

株価はほぼ一本調子に水準を切り下げる形で軟調だが、調整一巡して出直りを期待したい。6月16日の終値は586円、今期予想連結PER(会社予想の連結EPS50円70銭で算出)は約12倍、今期予想配当利回り(会社予想の13円50銭で算出)は約2.3%、前期実績連結PBR(前期実績の連結BPS267円77銭で算出)は約2.2倍、そして時価総額は約515億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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