トライアイズ、社内プロジェクト制とプロジェクト給を導入、成果創出へ利益還元

■「TRIiS2.0」の実行基盤を強化、重要施策の実効性向上を狙う

トライアイズ<4840>(東証グロース)は6月16日、社内プロジェクト制およびプロジェクト給の導入を発表した。6月15日開催の取締役会で決議したもので、中長期成長戦略「TRIiS2.0」の実行基盤として掲げる「スマートカンパニー化」を推進する狙いがある。

同社グループは、情報技術戦略部を新設し、CTO主導でAI活用を進めている。非付加価値業務の自動化・半自動化を図る一方、従業員を単に削減するのではなく、高付加価値業務への再配置や再教育を通じ、グループ全体の価値創出力を高める方針である。

社内プロジェクト制は、同社が指定する重要施策をプロジェクトとして推進し、所定の目標達成や成果創出を目指す制度である。成果創出に貢献した従業員には、通常の給与とは別にプロジェクト給を支給する。まずは不動産の早期売却、ブランド価値向上、保有資産の発掘・現金化、経費削減、業務効率化などのプロジェクトから開始する。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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