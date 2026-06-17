三菱電機、関東電気保安協会とスマート保安・デジタルO&Mの実証開始

■「Serendie」で設備データを分析、高圧受配電設備への展開拡大を目指す

三菱電機<6503>(東証プライム)は6月16日、一般財団法人関東電気保安協会と共同で、受配電設備向けスマート保安・デジタルO&Mサービスの実証を7月15日に開始すると発表した。電気主任技術者や熟練技術者の高齢化、人手不足が進む中、スマート保安のサービス向上と導入拡大を図る。

同実証では、関東電気保安協会が保安管理する関東各地の施設内にある受配電設備にセンサや計測器を設置し、温度・湿度・汚損量などのデータをクラウドに集約する。三菱電機の配電盤機器の設計製造ノウハウ、デジタル基盤「Serendie」を活用した分析技術と、関東電気保安協会の設備保安ノウハウを組み合わせ、設置環境と機器劣化の関係性などを検証する。

さらに、センサや計測器から得られる設備・機器データをAIエージェントがリアルタイムに解析するデジタルO&Mサービスの有用性も検証する。不具合発生時の対処法提示など、熟練技術者が担ってきた業務の省人化や作業品質の平準化を進め、高圧受配電設備向けサービスへの展開を通じて、保安人材不足の解決に貢献する狙いである。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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