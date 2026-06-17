アイビー化粧品、中東情勢の影響続報、既存製品の年度内生産分を確保

■石油化学製品やアルミ製品の調達環境は厳しく、割当制限も発生

アイビー化粧品<4918>(東証スタンダード)は6月16日、中東情勢の緊迫化による影響(続報)を発表した。令和8年2月28日に始まったイスラエルと米国によるイランへの大規模攻撃、イランによる周辺国を巻き込んだ反撃を背景に、サプライチェーンの分断が発生している。

原油・ナフサ等を主原料とする石油化学製品やアルミ製品などの調達環境は厳しく、中東地域からの輸入が紛争の影響を受けているほか、主要プラントの停止や低稼働が続く。原材料調達そのものが困難となるケースやアロケーション(割当制限)もあり、化粧品および医薬部外品の原材料調達は容易でない状況にある。

一方、同社は既存製品の在庫と原材料を比較的多く保有し、取引先との協力で早期調達を進めたため、令和9年3月期中に必要な既存製品の生産予定数量分は確保した。50周年記念製品(大型スキンケア製品)も年度内発売の見通しとなった。米国とイランとの戦闘終結合意を受け、ホルムズ海峡開放の可能性も高まっており、同社は原材料の仕入れ状況、生産可能数量、製造原価などを精査したうえで、後日、修正した当期業績見通しを発表する方針である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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