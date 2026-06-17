S&J、ランサムウェア暗号化を防ぐ新ソリューション提供開始

■暗号化前の検知・除去に対応、SOC監視の知見と開発力を融合

S&J<5599>(東証グロース)は6月16日、ランサムウェアの暗号化攻撃を検知・除去する新ソリューション「KeepEye RansomSafe」の提供を開始した。セキュリティ監視サービスやセキュリティ事故対応などを展開する同社が、2008年の創業以来、SOC監視・分析で培った知見と開発ノウハウを組み合わせたサービスである。

同サービスは、ランサムウェアが暗号化攻撃を実行する前の段階で検知・除去する点が特徴だ。EDRなど既存製品を回避・無効化する高度な攻撃が増えるなか、導入済みセキュリティ製品と共存し、S&J独自の検知ロジックで暗号化処理や脅迫文の生成といった挙動を解析する。多数のランサムウェアサンプルを基にしたAI解析により、正規ファイルに偽装されたマルウェアなどの検知にも対応する。

対象OSはWindows Server 2016以降およびWindows 11で、価格はインストール台数に応じて設定する。検知時にはセキュリティアドバイザが影響範囲の調査や初動対応を24時間365日支援し、必要に応じて詳細調査や復旧支援にも対応する。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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