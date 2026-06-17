tripla、東急ホテルズ全国44施設に予約・顧客管理・分析サービスを提供開始

■宿泊履歴や嗜好を施設横断で可視化、接客品質とマーケティング精度を高める

tripla<5136>(東証グロース)は6月16日、東急ホテルズ&リゾーツが運営する全国44施設に、自社予約エンジン「tripla Book」、顧客管理システム「tripla Connect」、データ分析ツール「tripla Analytics」が導入されたと発表した。施設間で横断的な顧客情報管理を実現し、一貫したサービス提供と精度の高いマーケティング施策につなげる。

東急ホテルズ&リゾーツでは、宿泊・レストラン・宴会などの実績データが個別に管理され、顧客情報の一元把握が課題となっていた。特定施設を頻繁に利用する顧客の嗜好情報が他施設で共有されず、接客品質にばらつきが生じるケースもあった。また、従来システムは独自カスタマイズが重なり、機能改修や新施策で特定ベンダーに依存する「ベンダーロックイン」の状態にあった。

今回の導入では、「tripla Connect」を中心に宿泊履歴、利用傾向、嗜好などを可視化する。公式予約の最適化やデータ分析の高度化と組み合わせ、収益最大化と業務効率化を同時に推進する方針。同社は宿泊業界に特化したSaaS型サービスを展開しており、標準機能の継続的なアップデートも評価された。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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