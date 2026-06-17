*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2テラドローン、テラプローブ、北川精機など

銘柄名<コード>16日終値⇒前日比

マルマエ＜6264＞ 2511 -149

連日の株価急伸で利食い売り優勢に。

MonotaRO＜3064＞ 1740 -71

5月増収率鈍化など引き続きマイナス視も。

FIG＜4392＞ 1246 -71

仕手化の反動が続く形にも。

ディスコ＜6146＞ 81550 -3700

半導体製造装置の一角には利食い優勢。

WOWOW＜4839＞ 991 -50

NTTドコモと資本業務提携も希薄化マイナス視。

SUMCO＜3436＞ 4155 -150

直近高値水準では戻り売り圧力も。

良品計画＜7453＞ 3568 -61

特に材料もなく需給要因。

日本ケミコン＜6997＞ 4540 -250

AI関連の一角には戻り売り優勢で。

多摩川HD＜6838＞ 2280 +400

業績・配当予想を大幅上方修正。

ピーバンドットコム＜3559＞ 459 +80

米DigiKeyと電子部品の継続的な購入条件などを定めるVPA締結。

北川精機＜6327＞ 4445 +700

調整一巡感からのリバウンドが続く。

テラプローブ＜6627＞ 12370 +1630

5月の月次動向をプラス材料視。

テクミラ＜3627＞ 299 +31

デジタル教科書法成立を材料視か。

アトム＜7412＞ 481 -100

株主優待の発行ポイント半減を引き続きマイナス視。

Hamee＜3134＞ 333 -65

連続大幅減益ガイダンスをマイナス視。

TOブックス＜500A＞ 2830 -380

今期の営業減益見通しをマイナス視。

ナ・デックス＜7435＞ 1228 -165

今期の大幅増益見通し評価の動きにも一巡感。

tripla＜5136＞ 1418 -39

26年10月期業績予想を上方修正。人気化するが失速。

テラドローン＜278A＞ 8750 +1500

ウクライナ拠点の固定翼型無人航空システムメーカーである

ベソマー社と合弁会社設立に向けた準備を開始。

ツクルバ＜2978＞ 360 -7

26年7月期業績予想を下方修正。

リベラウェア<218A> 781 +43

26年7月期売上高・経常損益・純損益予想を下方修正し15日ストップ安。

16日は押し目買い。

ファンディーノ<462A> 286 -36

引き続き26年10月期業績予想の下方修正を嫌気。

D&Mカンパニー<189A> 974 +64

26年5月利益見込みを上方修正。株主優待制度の拡充も発表。

リッジアイ<5572> 3075 -305

26年7月期業績予想を上方修正し15日人気化。16日は売り優勢。

ブレインズ<4075> 836 +1

通期予想の営業利益に対する第3四半期累計の

進捗率が58.9％にとどまり15日急落。16日は押し目買いも。

クラシコ<442A> 1155 -217

上期営業損益が1.88億円の赤字。

第1四半期の1.64億円の赤字から赤字幅拡大。

免疫生物<4570> 960 +15

抗HIV抗体の開発状況を発表。《CS》