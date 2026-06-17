GMOフィナンシャルHD、株主優待を実施、買付代金に応じビットコイン付与

■1単元以上を6カ月以上継続保有する株主が対象、投資魅力向上を図る

GMOフィナンシャルホールディングス<7177>(東証スタンダード)は6月16日、2026年6月30日を基準日とする株主優待の実施を決定したと発表した。株主への感謝に加え、子会社の事業への理解促進、同社株式への投資魅力向上、中長期的な保有促進を目的とする。

対象は、2026年6月30日現在の株主名簿に記載または記録された、1単元(100株)以上を6カ月以上継続保有する株主。継続保有状況は、2025年12月31日と、同日から2026年6月30日までの6カ月間における任意の日について、同じ株主番号で確認する。

優待内容は、GMOクリック証券における同社株式の買付代金に0.03%を乗じた金額に相当するビットコインを、GMOコインの暗号資産取引口座に付与するもの。上限は1万円で、対象期間は2026年10月1日から2027年3月31日まで。対象取引は現物買付取引、信用新規買取引、信用返済買取引で、利用には株主優待サイトでの事前登録が必要となる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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